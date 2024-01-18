Владелец «Сан-Антонио»: «Хотим построить сверхмощную команду, которая просуществует долгое время»

Теги Сан-Антонио Грегг Попович НБА Бурк Виктор Вембаньяма Захари Ризашер Питер Холт-младший Баскетбол

Питер Холт посетил Францию, где побывал на матче «Бурка» в Еврокубке.

Владелец «Сперс» наблюдал за игрой будущего участника драфта НБА 2024 года Захари Ризашера (18 лет, 200 см).

В интервью L’Equipe Холт заявил, что «Сперс» движутся в правильном направлении, несмотря неудачное выступление в нынешнем сезоне.

«Мы не считаем, что для успеха есть крайний срок. Кто-то пытается сократить путь к вершине, сократить процесс. Обычно это имеет неприятные последствия. Имея такого талантливого игрока, как Виктор Вембаньяма, и других качественных игроков, продлив контракт Грегга Поповича на пять лет, опираясь на Ар Си Бьюфорда, который имеет опыт создания чемпионских команд, мы все делаем правильно.

На статистическом, коллективном и индивидуальном уровне мы уже наблюдаем эволюцию, особенно у Виктора. Это еще не успех, но он придет. Глядя на картину в целом, мы знаем, что находимся на правильном пути. Мы найдем баланс между развитием и результатами. Мы не хотим американских горок между победами и поражениями. Мы хотим построить сверхмощную команду, которая просуществует долгое время», – сказал Холт.

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6 комментариев
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так и будет)
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достойно сказано!
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Как минимум один раз получилось, получится и второй!
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В современной НБА где огромная конкуренция, строить Династии больше не получится. Тем более игроки перебегают.
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Сказал бы прямо, будем танковать ещё энное количество сезонов.
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Значит, всерьез нацелились взять Ризашера. Нормальный выбор, но разыгрывающего бы еще.
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