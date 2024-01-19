Грегг Попович поиздевался над журналистом: «Что ты сегодня принимал?»

Теги Бостон Сан-Антонио Грегг Попович НБА Баскетбол - видео Баскетбол

Грегг Попович поиздевался над журналистом во время пресс-конференции.

Главный тренер «Сан-Антонио» был изумлен вопросом журналиста после матча с «Бостоном» (98:117). Тот охарактеризовал игру во второй четверти как «равную» и попросил специалиста поделиться своим мнением о 12-минутке.

«Что ты сегодня принимал? Равная игра, да какого хрена... Вау. Да они надрали нам задницу», – произнес Попович.

«Сперс» замыкают турнирную таблицу Западной конференции с результатом 7-33.

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3 комментария
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Старая школа
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40:20 во второй четверти в пользу Селтикс. Более чем резонный вопрос деда)
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