«Сперс» планируют снять ограничение игрового времени для Виктора Вембаньямы.

Французский бигмен «Сперс» играет с ограничением последние несколько недель.

«Мы сделаем это не в следующем матче (в понедельник против «Филадельфии» – Sports.ru), но, наверное, после этого уже сделаем», – заявил главный тренер техасцев .

« » сократил минуты 1-го номера драфта в связи с повреждением голеностопа. Виктор также не играет два дня подряд.