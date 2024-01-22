«Сперс» планируют снять ограничение игрового времени для Виктора Вембаньямы

Теги Сан-Антонио Грегг Попович НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

«Сперс» планируют снять ограничение игрового времени для Виктора Вембаньямы.

Французский бигмен «Сперс» играет с ограничением последние несколько недель.

«Мы сделаем это не в следующем матче (в понедельник против «Филадельфии» – Sports.ru), но, наверное, после этого уже сделаем», – заявил главный тренер техасцев Грегг Попович.

«Сан-Антонио» сократил минуты 1-го номера драфта в связи с повреждением голеностопа. Виктор также не играет два дня подряд.

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3 комментария
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Release the kraken
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А после Филадельфии Оклахома, хех
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Оставьте ограничение, даже усильте его - просто пусть на 4ю четверть не действует
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