Грегг Попович: «Молодому поколению приходится объяснять, где стоять на площадке, куда бежать, как двигаться в защите. У них нет базовых знаний»
Грегг Попович рассказал, как проходит обучение молодых игроков.
«Сейчас больше идет упор на базовое понимание игры, чем когда мы были командой чемпионского уровня. Раньше дело было в принятии решений во время матча, выборе определенной заготовки на владение, правильных заменах, упоре на неравноценные размены. Будто играли в шахматы прямо по ходу матча, потому что те парни знали, что делают, у них были основы. А эти словно только начали заниматься баскетболом.
Мы не на том уровне. Сейчас разговоры идут о том, где стоять на площадке, куда бежать, как двигаться в защите. Все, что объясняется на университетском уровне, просто туда никто из них не пошел. Или, если пошли, то ограничились одним сезоном.
Поэтому я не так часто принимаю определенные решения по ходу матчей. Мы еще не на таком уровне. И обучение пацанов, которые не имеют базовых знаний, занимает очень много времени», – заявил Попович на пресс-конференции после победы над «Вашингтоном» (131:127).
И реальная причина по которой что-то могло измениться - это не сетевое лайкодротство, а просто то, что изменилась система подготовки баскетболистов. Скажем, если раньше все строго играли по своим позициям, то сейчас люди играют в более универсальный баскетбол. И, как следствие этого, скажем если раньше центр вообще за карьеру мог ни одной трешешки не попасть, то сейчас его будут учить и бросать и играть на разных позициях, но из-за этого же, конкретно роль центра он будет понимать хуже.
Ну и про то, что сейчас какой то там прогресс замедлился - тоже неправда абсолютная. Мы живём на пике развития человеческой цивилизации. Так хорошо люди не жили ещё никогда. У нас вот через 10 лет с нехилой вероятностью технологическая сингулярность настанет. О каком замедлении прогресса можно говорить?
Поэтому имеем то, что имеем. Прогресс замедлился, баскетбол это такая же его часть, как и всё остальное.
А вот когда ты мощного форварда хочешь переделать в разыгрывающего - да, тут нужно многому учить почти с нуля. Но только если хирургу вздумалось попробовать удалить гланды через задний проход, на анатомию пациента пенять ему неуместно.
Но это следствие худшей школьной программы и уменьшения престижности работы учителя будет. И, естественно, график функции образования не будет во всем идти всегда строго вверх. Но это просто не значит, что игроки НБА приходят в лигу хуже понимая свою роль на паркете, из-за пения, политического активизма и соцсетей. Это просто поиск ложных корреляция. Вот о чем я.