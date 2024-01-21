Грегг Попович: «Молодому поколению приходится объяснять, где стоять на площадке, куда бежать, как двигаться в защите. У них нет базовых знаний»

Грегг Попович рассказал, как проходит обучение молодых игроков.

«Сейчас больше идет упор на базовое понимание игры, чем когда мы были командой чемпионского уровня. Раньше дело было в принятии решений во время матча, выборе определенной заготовки на владение, правильных заменах, упоре на неравноценные размены. Будто играли в шахматы прямо по ходу матча, потому что те парни знали, что делают, у них были основы. А эти словно только начали заниматься баскетболом.

Мы не на том уровне. Сейчас разговоры идут о том, где стоять на площадке, куда бежать, как двигаться в защите. Все, что объясняется на университетском уровне, просто туда никто из них не пошел. Или, если пошли, то ограничились одним сезоном.

Поэтому я не так часто принимаю определенные решения по ходу матчей. Мы еще не на таком уровне. И обучение пацанов, которые не имеют базовых знаний, занимает очень много времени», – заявил на пресс-конференции после победы над «Вашингтоном» (131:127).