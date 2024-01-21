Грегг Попович: «Молодому поколению приходится объяснять, где стоять на площадке, куда бежать, как двигаться в защите. У них нет базовых знаний»

Теги Сан-Антонио Грегг Попович НБА Баскетбол

Грегг Попович рассказал, как проходит обучение молодых игроков.

«Сейчас больше идет упор на базовое понимание игры, чем когда мы были командой чемпионского уровня. Раньше дело было в принятии решений во время матча, выборе определенной заготовки на владение, правильных заменах, упоре на неравноценные размены. Будто играли в шахматы прямо по ходу матча, потому что те парни знали, что делают, у них были основы. А эти словно только начали заниматься баскетболом.

Мы не на том уровне. Сейчас разговоры идут о том, где стоять на площадке, куда бежать, как двигаться в защите. Все, что объясняется на университетском уровне, просто туда никто из них не пошел. Или, если пошли, то ограничились одним сезоном.

Поэтому я не так часто принимаю определенные решения по ходу матчей. Мы еще не на таком уровне. И обучение пацанов, которые не имеют базовых знаний, занимает очень много времени», – заявил Попович на пресс-конференции после победы над «Вашингтоном» (131:127).

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33 комментария
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Грегг Попович:"Раньше было лучше."
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выдал базу
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Ответ Макгрэди номер 1
Прав дед и это не только в баскетболе. Юные базовички приходят с багажом сомнительных знаний, вместо геометрии, алгебры, физики и химии - социальное неравенство, театральное мастерство, сетевое лайкодроство, основы блоггинга, пение, климат, политический активизм. Поэтому имеем то, что имеем. Прогресс замедлился, баскетбол это такая же его часть, как и всё остальное.
Это настолько неправда насколько это возможно. В среднем человек 18-ти лет сейчас сильно большее образован, чем человек 18-ти лет 30 лет назад. Все эти раговоры про то, что вот раньше то люди были образованные, потому что не сидели в тик-токах - бред полный. Скажем, на уровень твоего ’понимания’ баскетбола влияют всего две вещи: 1. Уровень подготовки 2. Природная предрасположенность. Всё.

И реальная причина по которой что-то могло измениться - это не сетевое лайкодротство, а просто то, что изменилась система подготовки баскетболистов. Скажем, если раньше все строго играли по своим позициям, то сейчас люди играют в более универсальный баскетбол. И, как следствие этого, скажем если раньше центр вообще за карьеру мог ни одной трешешки не попасть, то сейчас его будут учить и бросать и играть на разных позициях, но из-за этого же, конкретно роль центра он будет понимать хуже.

Ну и про то, что сейчас какой то там прогресс замедлился - тоже неправда абсолютная. Мы живём на пике развития человеческой цивилизации. Так хорошо люди не жили ещё никогда. У нас вот через 10 лет с нехилой вероятностью технологическая сингулярность настанет. О каком замедлении прогресса можно говорить?
+19
-5
+14
Ну так надо тогда во 2 раунде пикать уже выпускников ,есть несколько интересных ребят для САС.
+6
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+6
Прав дед и это не только в баскетболе. Юные базовички приходят с багажом сомнительных знаний, вместо геометрии, алгебры, физики и химии - социальное неравенство, театральное мастерство, сетевое лайкодроство, основы блоггинга, пение, климат, политический активизм.

Поэтому имеем то, что имеем. Прогресс замедлился, баскетбол это такая же его часть, как и всё остальное.
+21
-15
+6
Ответ Макгрэди номер 1
Прав дед и это не только в баскетболе. Юные базовички приходят с багажом сомнительных знаний, вместо геометрии, алгебры, физики и химии - социальное неравенство, театральное мастерство, сетевое лайкодроство, основы блоггинга, пение, климат, политический активизм. Поэтому имеем то, что имеем. Прогресс замедлился, баскетбол это такая же его часть, как и всё остальное.
В баскетболе раньше звезды и ролевики учились по 2-3 года в колледжах , сейчас же полгода поиграют и идут на драфт, или из Игнайт как Куминга,Грин или Хендерсон , где мозгов совсем мало
+6
-1
+5
Что за чушь несет старый Поп? У него в университете раньше не учились только Вемба, Осман и Барло. Причем у первых двух с базовыми навыками как раз все в порядке.
А вот когда ты мощного форварда хочешь переделать в разыгрывающего - да, тут нужно многому учить почти с нуля. Но только если хирургу вздумалось попробовать удалить гланды через задний проход, на анатомию пациента пенять ему неуместно.
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+5
Ответ Rjcnbr
>занимает очень много времени Платите мне зп 5 лет, за это время я ни разу не выйду в ПО и уйду на пенсию. Спасибо
Камон, Поп получает в два раза меньше, чем один Джордан Пул. Уж свои деньги он всяко отрабатывает. "Не выйти в ПО" с суповым набором, которому даже Вемба помочь пока не может... Ну, а ты бы вышел?
+5
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+5
Базированный дед
+4
-1
+3
Ответ Ghaash
ну так первые два пришли из европейского баскетбола
ну так тем более
+3
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+3
Ответ TurboMen
Ну и кто тут виноват? Подойди к менеджеру и спроси - кого ты мне набрал?
Так он сам себе менеджер, сам и набирает их
+4
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+3
Ответ Макгрэди номер 1
Прав дед и это не только в баскетболе. Юные базовички приходят с багажом сомнительных знаний, вместо геометрии, алгебры, физики и химии - социальное неравенство, театральное мастерство, сетевое лайкодроство, основы блоггинга, пение, климат, политический активизм. Поэтому имеем то, что имеем. Прогресс замедлился, баскетбол это такая же его часть, как и всё остальное.
Приплел так приплел. Причем тут это? Речь про баскетболистов.
+5
-3
+2
Ответ Макгрэди номер 1
Прав дед и это не только в баскетболе. Юные базовички приходят с багажом сомнительных знаний, вместо геометрии, алгебры, физики и химии - социальное неравенство, театральное мастерство, сетевое лайкодроство, основы блоггинга, пение, климат, политический активизм. Поэтому имеем то, что имеем. Прогресс замедлился, баскетбол это такая же его часть, как и всё остальное.
Прогресс замедлился из-за того что все что можно было открыть быстро и просто, уже открыли, а не из-за образования. Сегодня наука это уже не удел одиночек, а крупных групп ученых, которые к тому же должны неплохо финансироваться. И в рамках болонской системы никто не даст заменить обязательные дифуры факультативными уроками театрального мастерства.
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+1
Ответ Илья Смирнов
Ох, уж эти диванные специалисты от образования. Последние лет 30 идёт отказ от фундаментальных знаний на уровне школы. Возможно высшее образование где-то на уровне поскольку отраслевая экономика ЕС заинтересована в научных и инженерных специальностей. Но из-за капиталистической и политической конъюнктуре убивается качественное средние образование. Это что в спорте, что в школе. Главное выучить, а не понять. Никому сейчас не нужны глубокие знания. Средний советский школьник знак больше, чем нынешний. Поскольку чтобы что-то знать нужно глубоко знать предмет и пахать. Сейчас и зачастую мотивации нет и все можно загуглить. Есть можно было бы сравнить качество знаний советского школьника и нашего. В точных и технических науках он порвет. Об этом говорят не только школьные учителя, но и ведущие наши учёные и преподаватели ведущих вузов. За ЕС говорить не буду, хотя кое-что знаю. Ещё раз подчеркну, имею ввиду средний уровень школьника.
При чем тут советское техническое образование и понимание игры новичками НБА? Мне кажется, ты просто не совсем понял о чем речь. Речь не о том, что образование НЕ МОЖЕТ стать хуже. Конечно может. Если написать худшую программу и начать платить учителям меньше, то со временем образование станет хуже, с большой вероятностью.

Но это следствие худшей школьной программы и уменьшения престижности работы учителя будет. И, естественно, график функции образования не будет во всем идти всегда строго вверх. Но это просто не значит, что игроки НБА приходят в лигу хуже понимая свою роль на паркете, из-за пения, политического активизма и соцсетей. Это просто поиск ложных корреляция. Вот о чем я.
+1
0
+1
Ответ трович
Камон, Поп получает в два раза меньше, чем один Джордан Пул. Уж свои деньги он всяко отрабатывает. "Не выйти в ПО" с суповым набором, которому даже Вемба помочь пока не может... Ну, а ты бы вышел?
А ты? А ты? А ты? Крутая аргументация, спасибо. Поп ни в чём не виноват, он всё делает правильно, я понял. Сохан на ПГ не ошибка. Ну и классно сравнивать зп тренеров с игроками, они же одинаковые
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пацаны эти уже миллионы зарабатывают. сильвер бросает в бой все кто может бросить треху. судьи помогут набрать очки, ведь главное не мешать это делать. это их главная задача, чтобы не дать помешать командам набирать очки.
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Цитирую дядюшку Дрю: This young blood don’t practice fundamentals!
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Ответ Илья Смирнов
Ох, уж эти диванные специалисты от образования. Последние лет 30 идёт отказ от фундаментальных знаний на уровне школы. Возможно высшее образование где-то на уровне поскольку отраслевая экономика ЕС заинтересована в научных и инженерных специальностей. Но из-за капиталистической и политической конъюнктуре убивается качественное средние образование. Это что в спорте, что в школе. Главное выучить, а не понять. Никому сейчас не нужны глубокие знания. Средний советский школьник знак больше, чем нынешний. Поскольку чтобы что-то знать нужно глубоко знать предмет и пахать. Сейчас и зачастую мотивации нет и все можно загуглить. Есть можно было бы сравнить качество знаний советского школьника и нашего. В точных и технических науках он порвет. Об этом говорят не только школьные учителя, но и ведущие наши учёные и преподаватели ведущих вузов. За ЕС говорить не буду, хотя кое-что знаю. Ещё раз подчеркну, имею ввиду средний уровень школьника.
Расскажи про себя. Ты школу окончил с золотой медалью, ВУЗ с красным дипломом и наверно имеешь кучу научных работ, которые способствуют развитию человечества? Нет, ты обыкновенный не нашедший себя в жизни человек, плачущий, что раньше было лучше.
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Ответ Forza
Это настолько неправда насколько это возможно. В среднем человек 18-ти лет сейчас сильно большее образован, чем человек 18-ти лет 30 лет назад. Все эти раговоры про то, что вот раньше то люди были образованные, потому что не сидели в тик-токах - бред полный. Скажем, на уровень твоего ’понимания’ баскетбола влияют всего две вещи: 1. Уровень подготовки 2. Природная предрасположенность. Всё. И реальная причина по которой что-то могло измениться - это не сетевое лайкодротство, а просто то, что изменилась система подготовки баскетболистов. Скажем, если раньше все строго играли по своим позициям, то сейчас люди играют в более универсальный баскетбол. И, как следствие этого, скажем если раньше центр вообще за карьеру мог ни одной трешешки не попасть, то сейчас его будут учить и бросать и играть на разных позициях, но из-за этого же, конкретно роль центра он будет понимать хуже. Ну и про то, что сейчас какой то там прогресс замедлился - тоже неправда абсолютная. Мы живём на пике развития человеческой цивилизации. Так хорошо люди не жили ещё никогда. У нас вот через 10 лет с нехилой вероятностью технологическая сингулярность настанет. О каком замедлении прогресса можно говорить?
Очень спорное утверждение, про сильно больше образованных современных школьников. Вот прям очень
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Ответ Forza
Это настолько неправда насколько это возможно. В среднем человек 18-ти лет сейчас сильно большее образован, чем человек 18-ти лет 30 лет назад. Все эти раговоры про то, что вот раньше то люди были образованные, потому что не сидели в тик-токах - бред полный. Скажем, на уровень твоего ’понимания’ баскетбола влияют всего две вещи: 1. Уровень подготовки 2. Природная предрасположенность. Всё. И реальная причина по которой что-то могло измениться - это не сетевое лайкодротство, а просто то, что изменилась система подготовки баскетболистов. Скажем, если раньше все строго играли по своим позициям, то сейчас люди играют в более универсальный баскетбол. И, как следствие этого, скажем если раньше центр вообще за карьеру мог ни одной трешешки не попасть, то сейчас его будут учить и бросать и играть на разных позициях, но из-за этого же, конкретно роль центра он будет понимать хуже. Ну и про то, что сейчас какой то там прогресс замедлился - тоже неправда абсолютная. Мы живём на пике развития человеческой цивилизации. Так хорошо люди не жили ещё никогда. У нас вот через 10 лет с нехилой вероятностью технологическая сингулярность настанет. О каком замедлении прогресса можно говорить?
спорное утверждение, о том, что сейчас 18 летние лучше образованы, чем раньше. есть об этом какие то данные? просто сейчас интернет, есть доступ к любой информации, в этом большое преимущество. но проблема в том, что информация в нем бывает разная, фейковая, не объективная и т.д. поди еще разберись, и не у каждого есть ум от природы, способность аналитически мыслить. что касается пика развития, то в плане технологий и потребления, наверное да, это пик. но в науке стагнация по сути, никаких открытий мы не видим. ее "популяризаторы" которые себя величают учеными, успешно зарабатывают своим промыслом, продают книги, ведут блоги , и повторяют одно и то же по кругу. что и так давно известно. либо строят теории, гипотезы... про культуру, здесь вообще очень спорно. да и технологии, больше шума последнее время, чем инноваций, скорее маркетинг.
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Ответ Илья Смирнов
Ох, уж эти диванные специалисты от образования. Последние лет 30 идёт отказ от фундаментальных знаний на уровне школы. Возможно высшее образование где-то на уровне поскольку отраслевая экономика ЕС заинтересована в научных и инженерных специальностей. Но из-за капиталистической и политической конъюнктуре убивается качественное средние образование. Это что в спорте, что в школе. Главное выучить, а не понять. Никому сейчас не нужны глубокие знания. Средний советский школьник знак больше, чем нынешний. Поскольку чтобы что-то знать нужно глубоко знать предмет и пахать. Сейчас и зачастую мотивации нет и все можно загуглить. Есть можно было бы сравнить качество знаний советского школьника и нашего. В точных и технических науках он порвет. Об этом говорят не только школьные учителя, но и ведущие наши учёные и преподаватели ведущих вузов. За ЕС говорить не буду, хотя кое-что знаю. Ещё раз подчеркну, имею ввиду средний уровень школьника.
все верно, знания не ценятся. ценятся специалисты узкой направленности. а насколько эти знания важны, каждый сам решает. многим в жизни не пригодится 90% полученных знаний в школе. нужно только те, которые можно применить для заработка денег, построения карьеры. все на это делают упор. деньги дают возможности и определяют социальный статус, в таком обществе мы живем, где все продается и покупается. и всех все устраивает. а знания, если их нельзя продать, извлечь какую то выгоду, то только лично для себя. человек потребитель для глобального мира, в котором будут царить крупный капитал, как только доломает пару свободолюбивых режимов, включая наш. корпорации продают свой товар, люди покупают, если спрос падает, нужно придумывать что то новое, пока не придумали конкуренты, совершенствовать свой продукт, таким образом и технологии идут вперед. есть какое то развитие. но иногда, когда научно-технический прогресс не справляется, маркетинг решает. 😉
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Ответ Телохранитель Джеймса Уорти
Цитирую дядюшку Дрю: This young blood don’t practice fundamentals!
we’re talking about practice, man?
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Ответ Maturmalai
Что за чушь несет старый Поп? У него в университете раньше не учились только Вемба, Осман и Барло. Причем у первых двух с базовыми навыками как раз все в порядке. А вот когда ты мощного форварда хочешь переделать в разыгрывающего - да, тут нужно многому учить почти с нуля. Но только если хирургу вздумалось попробовать удалить гланды через задний проход, на анатомию пациента пенять ему неуместно.
ну так первые два пришли из европейского баскетбола
+1
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Зато с ними можно сливать сезон за сезоном и пипл всё равно схавает)
+3
-3
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Ответ Андрей Игроков
ну так факты же, какой тренер школьный объяснит такие вещи, там тебе просто скажут беги и бросай и персоналка в защите, ладно NCAA, там уже взрослый баскет начинается, это не 14-летние пацаны, но челы мимо прошли своего первого взрослого баскета во многом, кроме вембы считай
Т.е. школьный и студенческий баскетбол в США на низшем уровне?
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