Уэс Ансельд-младший: «Виктор Вембаньяма умеет набирать очки на всех трех уровнях»

Уэс Ансельд-младший высказал свое мнение о новичке «Сперс» Викторе Вембаньяме.

«У парня много талантов, которые, вероятно, еще немного раскроются и разовьются в его теле. Но он обладает огромным мастерством, очень уравновешенный и, очевидно, доказал, что умеет набирать очки на всех трех уровнях», – сказал главный тренер « ».

Во вчерашнем матче против «Уизардс» (131:127) француз набрал 24 очка, сделал 8 подборов, 4 передачи (6 потерь) и 6 блок-шотов за 28 минут на площадке.