24 очка, 8 подборов и 6 блок-шотов Виктора Вембаньямы помогли «Сперс» обыграть «Уизардс»

Теги Сан-Антонио НБА Вашингтон Баскетбол - видео Виктор Вембаньяма Баскетбол

Виктор Вембаньяма стал самым результативным игроком матча «Уизардс» – «Сперс».

Французский центровой набрал 24 очка, сделал 8 подборов, 4 передачи (6 потерь) и 6 блок-шотов за 28 минут на площадке.

Вембаньяма реализовал 10 из 21 с игры и 2 из 4 с линии штрафных. «Сан-Антонио» уступал «-12» за 5 минут до финальной сирены, но вернулся в игру рывком 12:0, который начал и закончил первый номер драфта-2023.

Это восьмая победа для техасского клуба в 42 матчах сезона-2023/24 – «Сперс» по-прежнему последние на Западе. «Вашингтон» (7-34) – предпоследний на Востоке.

7 комментариев
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Несколько потерь были прям совершенно нелепыми и ненужными, долго вкатывался в игру, но в клатче отыграл безукоризненно (да и клатча без него, собственно, не было бы).
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Феномен конечно парень. Пока не устаю наблюдать за его игрой 👍🏻
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Что-то мне подсказывает что в какой-то особо удачливый день он сможет сделать квадрапл дабл.
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там вклад Сохана не меньше. Неужели Поп реально рисовал комбинацию под его 3ку?
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Ответ Рахон Р.
Несколько потерь были прям совершенно нелепыми и ненужными, долго вкатывался в игру, но в клатче отыграл безукоризненно (да и клатча без него, собственно, не было бы).
Он в целом часто только во 2й половине раскачигаривается по ощущениям.
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Ответ SmilingBy
Он в целом часто только во 2й половине раскачигаривается по ощущениям.
Да, в который раз уже вижу, тяжеловато в игру входит с первых минут.
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Ответ Александр Деев
Что-то мне подсказывает что в какой-то особо удачливый день он сможет сделать квадрапл дабл.
Ну с его возможностями по блок-шотам, я думаю он его точно сделает и возможно не раз.
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