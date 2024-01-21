24 очка, 8 подборов и 6 блок-шотов Виктора Вембаньямы помогли «Сперс» обыграть «Уизардс»

Виктор Вембаньяма стал самым результативным игроком матча «Уизардс» – «Сперс».

Французский центровой набрал 24 очка, сделал 8 подборов, 4 передачи (6 потерь) и 6 блок-шотов за 28 минут на площадке.

реализовал 10 из 21 с игры и 2 из 4 с линии штрафных. « » уступал «-12» за 5 минут до финальной сирены, но вернулся в игру рывком 12:0, который начал и закончил первый номер драфта-2023.

Это восьмая победа для техасского клуба в 42 матчах сезона-2023/24 – «Сперс» по-прежнему последние на Западе. « » (7-34) – предпоследний на Востоке.