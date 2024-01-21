«Но он чертовски ленив». Шакил О’Нил назвал Бола Бола одним из четырех бигменов, которые производят на него впечатление

Шакил О’Нил назвал четырех бигменов, которые производят на него впечатление.

«Джокер, , Бол Бол, но он чертовски ленив. Меня критикуют, когда я сравниваю его с , но я не сравниваю их. Вемби очень талантливый игрок, но он не первый. был первым парнем с ростом 220 сантиметров, который начал вести мяч, и у него есть свой стиль. Так что я не сравниваю их, а просто говорю, что Бол Бол был первым. Вемби тоже в этом списке.

Их только четверо, потому что мне нравятся большие парни, которые требуют внимания, большие парни, которые умеют играть», – сказал член Зала славы.