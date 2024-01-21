«Но он чертовски ленив». Шакил О’Нил назвал Бола Бола одним из четырех бигменов, которые производят на него впечатление

Теги Шакил О′Нил НБА Джоэл Эмбиид Никола Йокич Бол Бол Виктор Вембаньяма Баскетбол

Шакил О’Нил назвал четырех бигменов, которые производят на него впечатление.

«Джокер, Эмбиид, Бол Бол, но он чертовски ленив. Меня критикуют, когда я сравниваю его с Вемби, но я не сравниваю их. Вемби очень талантливый игрок, но он не первый. Бол Бол был первым парнем с ростом 220 сантиметров, который начал вести мяч, и у него есть свой стиль. Так что я не сравниваю их, а просто говорю, что Бол Бол был первым. Вемби тоже в этом списке.

Их только четверо, потому что мне нравятся большие парни, которые требуют внимания, большие парни, которые умеют играть», – сказал член Зала славы.

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7 комментариев
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Мне кажется, что у Бол Бола нет страсти, нет огонька в глазах. Он родился в семье баскетболиста, вымахал и пошел стучать по паркету, что называется играет из под палки.
+17
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+17
Отношение Шака к Болу понятно, тк он его знает с детства и тренировал его. Шак как никто другой знает на что этот парнишка способен. Талант Болыча воистину безграничен, но было бы желание и давали бы возможности. Чуть спортивной злости и попрёт, вот уверен. За Бола до талого.
+11
-1
+10
Ответ Артур Артур
Мне кажется, что у Бол Бола нет страсти, нет огонька в глазах. Он родился в семье баскетболиста, вымахал и пошел стучать по паркету, что называется играет из под палки.
Бол Бол просто высокомерный судя по его карьере, да и по выбору сборной. Типа ему должны предоставить условия, и тогда он так заиграет... А на пару минут ему просто неинтересно, ниже его достоинства.
Финикс с таким дефицитом как раз и должен был ему дать раскрыться, но видимо чел действительно невыносим в раздевалке, и с ним просто играть никто не хочет.
+7
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Ну многое из сказанного тут натянуто. Он не 2,20, и ведение от него это что-то скорее ситуативное, на регулярной основе ему с мячом внизу никто играть не доверит, да и не сказать чтобы он первый такой игрок: Янис, Дюрант, Порзингис- все они сильно раздвинули представления о возможностях высоких парней еще до него, они первопроходцы.
Проблема таких игроков в том, что под них нужно много специфических адаптаций совершить в команде, чтоб они полезно играли, и пойти на это клубы согласятся только при наличии очень большого таланта. Поэтому такие игроки могут быть либо звездами, либо сидеть на дальнем конце скамейки, никто под среднего игрока в ротации так подстраиваться не будет. А Бол Бол уступает в таланте и Холгрену и Вембаньяме довольно заметно.
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шак знает про лень, тут ему стоит доверять:)
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Ответ roentgen
удивился, что его так редко выпускают. Вроде бы провел несколько хороших матчей, но вот с Орлеаном его снова не выпустили, даже в концовке. Не знаю, неужели, действительно, невыносим настолько?
У него травма, а так, судя по словам Фигеля, Бол будет в ротации.
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Ответ Evgeniy 72
Бол Бол просто высокомерный судя по его карьере, да и по выбору сборной. Типа ему должны предоставить условия, и тогда он так заиграет... А на пару минут ему просто неинтересно, ниже его достоинства. Финикс с таким дефицитом как раз и должен был ему дать раскрыться, но видимо чел действительно невыносим в раздевалке, и с ним просто играть никто не хочет.
удивился, что его так редко выпускают. Вроде бы провел несколько хороших матчей, но вот с Орлеаном его снова не выпустили, даже в концовке. Не знаю, неужели, действительно, невыносим настолько?
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