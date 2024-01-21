«Но он чертовски ленив». Шакил О’Нил назвал Бола Бола одним из четырех бигменов, которые производят на него впечатление
Шакил О’Нил назвал четырех бигменов, которые производят на него впечатление.
«Джокер, Эмбиид, Бол Бол, но он чертовски ленив. Меня критикуют, когда я сравниваю его с Вемби, но я не сравниваю их. Вемби очень талантливый игрок, но он не первый. Бол Бол был первым парнем с ростом 220 сантиметров, который начал вести мяч, и у него есть свой стиль. Так что я не сравниваю их, а просто говорю, что Бол Бол был первым. Вемби тоже в этом списке.
Их только четверо, потому что мне нравятся большие парни, которые требуют внимания, большие парни, которые умеют играть», – сказал член Зала славы.
Финикс с таким дефицитом как раз и должен был ему дать раскрыться, но видимо чел действительно невыносим в раздевалке, и с ним просто играть никто не хочет.
Проблема таких игроков в том, что под них нужно много специфических адаптаций совершить в команде, чтоб они полезно играли, и пойти на это клубы согласятся только при наличии очень большого таланта. Поэтому такие игроки могут быть либо звездами, либо сидеть на дальнем конце скамейки, никто под среднего игрока в ротации так подстраиваться не будет. А Бол Бол уступает в таланте и Холгрену и Вембаньяме довольно заметно.