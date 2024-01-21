Иммануэл Куикли о переходе в «Торонто»: «Это как начать встречаться с новой девушкой. Нужно время, чтобы узнать ее поближе»
Иммануэл Куикли признался, что еще не достиг взаимопонимания с «Рэпторс».
«Это требует времени.
Это как начать встречаться с новой девушкой. Нельзя просто… Нужно время, чтобы узнать ее поближе. Ты должен пригласить ее поесть и все такое. Нельзя просто прийти к ней и сказать: «Давай поженимся». Это не сработает. Рим не в один день строился.
Нужно продолжать работать, индивидуально и как команда. Нужно продолжать делать шаг за шагом, и в конечно итоге добьемся успеха», – сказал Куикли.