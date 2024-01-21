Брюс Браун: «Думаю, Тому Тибодо нравятся игроки такого типа, как я»

Теги Нью-Йорк Торонто НБА Том Тибодо Брюс Браун Баскетбол

Брюс Браун прокомментировал слухи о возможном обмене в «Нью-Йорк».

«Я работяга. Я полностью выкладываюсь на обеих сторонах площадки. Я могу делать практически все, что Тибодо от меня потребует. Думаю, ему нравятся игроки такого типа, как я.

Каждый раз, когда мы играем против Тибса, я подхожу к нему и пожимаю ему руку в знак уважения за то, чего он добился», – сказал Браун.

Браун признался, что разговаривал с «Никс» перед подписанием контракта с «Пэйсерс». Хотя «Нью-Йорку» в конечном итоге не удалось договориться с «Индианой», Браун узнал, что Тибодо давно является его поклонником.

Форвард недавно перешел из «Индианы» в «Торонто» в результате обмена с участием Паскаля Сиакама.

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17 комментариев
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Ответ Edward21
Харт крайне нестабилен, а вот Донте и правда хорош на все свои деньги!
Брансон, Харт и Ди Винченцо - три кента из чемпионской Виллановы. Смысл менять Харта или Донте ради Брауна, рискуя расстроить главную свою звезду? Тем более они и поводов то не дают.
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Оно может и правда, только зачем Никс третий глюгай в команду? Что такого принципиально отличного может дать Браун, чего Донте и Харт не могут?
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Ответ Starkom
Брансон, Харт и Ди Винченцо - три кента из чемпионской Виллановы. Смысл менять Харта или Донте ради Брауна, рискуя расстроить главную свою звезду? Тем более они и поводов то не дают.
Да нет, тут трейд Брауна на Фурнье как раз возможен, с доплатой пиком само собой. Контракты близкие, 1 на 1 можно менять при такой разнице в деньгах, при этом Никс порог налога не перешагнут. Ввести в ротацию ещё одного работягу вместо Фурнье - вполне нормальный мув, учитывая что у Брюса есть реальный опыт игры в ПО, вполне важным винтиком был в чемпионстве Денвера.
+7
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+6
Не припоминаю, чтобы игрок после трейда в открытую призывал к действию другую команду. Странно все это: в Индиане, как говорят, он играть не хотел, в Торонто теперь тоже.
+5
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+4
Гипотетическое желание Брауна оказаться в "Никс" продиктовано не только шибко игровыми вопросами, но и тем, что если "Никс" выменяют Брауна, то они летом продлят его контракт, то бишь опцию на 23 миллиона активируют для возможных махинаций с обменами.

Но вариант, при котором Браун окажется в "Никс", имеет практически нулевую вероятность, ибо команде остро необходим скамеечник на позицию защитника, способный в созидание, как для себя, так и для коллег. Как показал матч с теми же "Орландо" в начале недели, без Брансона стартовая пятёрка в нападении выглядит как "тяни-толкай, может что-то и получится". Даже с Брансоном в составе сказывается нехватка созидателя со скамьи, поэтому и приходится в последнее время стартовой пятерке носиться по паркету под 40, а то и чуток более минут.

Более того, ещё и Хартенштайн травму получил, что вынуждает искать страховочный вариант на позицию центра, ибо Ачиува не подходит по типажу под центрового Тибодо, Робинсон неведомо когда и в каких кондициях вернётся, а Симс не тянет всецело, поэтому и не играет.
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Ответ xamer 9
Не припоминаю, чтобы игрок после трейда в открытую призывал к действию другую команду. Странно все это: в Индиане, как говорят, он играть не хотел, в Торонто теперь тоже.
а кто хочет играть в торонто и индиане....
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Ответ xamer 9
Не припоминаю, чтобы игрок после трейда в открытую призывал к действию другую команду. Странно все это: в Индиане, как говорят, он играть не хотел, в Торонто теперь тоже.
И плюс ко всему еще и сразу же номер за 10 штук выкупил.
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Ответ AEZAKMI228
а кто хочет играть в торонто и индиане....
Если брать в расчет, что Брюс хочет просто зарабатывать и жить кайфово в самом большом городе, то да, ему неинтересны Канада и Индианаполисе. У него есть гайка, может теперь играть где и как хочет, но не в открытую же так себя продвигать: слухи про его нежелание играть в Индиане не на ровном месте появились, сам вбросил скорее всего.
Другое дело, что те же Никс его через год могут также легко обменять куда то еще подальше, если их текущий ростер не решит поставленную задачу.
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Ответ frenemy
Оно может и правда, только зачем Никс третий глюгай в команду? Что такого принципиально отличного может дать Браун, чего Донте и Харт не могут?
Харт крайне нестабилен, а вот Донте и правда хорош на все свои деньги!
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Ответ AllanHouston
Гипотетическое желание Брауна оказаться в "Никс" продиктовано не только шибко игровыми вопросами, но и тем, что если "Никс" выменяют Брауна, то они летом продлят его контракт, то бишь опцию на 23 миллиона активируют для возможных махинаций с обменами. Но вариант, при котором Браун окажется в "Никс", имеет практически нулевую вероятность, ибо команде остро необходим скамеечник на позицию защитника, способный в созидание, как для себя, так и для коллег. Как показал матч с теми же "Орландо" в начале недели, без Брансона стартовая пятёрка в нападении выглядит как "тяни-толкай, может что-то и получится". Даже с Брансоном в составе сказывается нехватка созидателя со скамьи, поэтому и приходится в последнее время стартовой пятерке носиться по паркету под 40, а то и чуток более минут. Более того, ещё и Хартенштайн травму получил, что вынуждает искать страховочный вариант на позицию центра, ибо Ачиува не подходит по типажу под центрового Тибодо, Робинсон неведомо когда и в каких кондициях вернётся, а Симс не тянет всецело, поэтому и не играет.
"приходится в последнее время стартовой пятерке носиться по паркету под 40, а то и чуток более минут"

Это Том Тибодо, здравствуйте. Таймауты - ваш отдых.
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Признал авторитет и сдался с поличняком туда, где гипотетически можно пошуметь и где все ишачат - кроме Фурнье, ибо слаб дядя от рождения:) - на благо клуба. И, собственно, какого клуба. Плюс он уже обитал в тех краях.
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При этом играл как говно против Нью-Йорка
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Ответ xamer 9
Если брать в расчет, что Брюс хочет просто зарабатывать и жить кайфово в самом большом городе, то да, ему неинтересны Канада и Индианаполисе. У него есть гайка, может теперь играть где и как хочет, но не в открытую же так себя продвигать: слухи про его нежелание играть в Индиане не на ровном месте появились, сам вбросил скорее всего. Другое дело, что те же Никс его через год могут также легко обменять куда то еще подальше, если их текущий ростер не решит поставленную задачу.
Торонто не большой город? )
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Ответ Positive
Торонто не большой город? )
Речь не столько о размерах города, сколько о привлекательности жизни в нем для заключения спонсорских контрактов. Не зря же многие хотят играть в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе, так как это большие рынки
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Ответ Starkom
Брансон, Харт и Ди Винченцо - три кента из чемпионской Виллановы. Смысл менять Харта или Донте ради Брауна, рискуя расстроить главную свою звезду? Тем более они и поводов то не дают.
В ростере НЙ ещё один кент из Виллановы - Арчидиаконоу. Как будто кто-то специально их в одну команду собрал.
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