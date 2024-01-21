Брюс Браун: «Думаю, Тому Тибодо нравятся игроки такого типа, как я»

Брюс Браун прокомментировал слухи о возможном обмене в «Нью-Йорк».

«Я работяга. Я полностью выкладываюсь на обеих сторонах площадки. Я могу делать практически все, что от меня потребует. Думаю, ему нравятся игроки такого типа, как я.

Каждый раз, когда мы играем против Тибса, я подхожу к нему и пожимаю ему руку в знак уважения за то, чего он добился», – сказал .

Браун признался, что разговаривал с «Никс» перед подписанием контракта с «Пэйсерс». Хотя «Нью-Йорку» в конечном итоге не удалось договориться с «Индианой», Браун узнал, что Тибодо давно является его поклонником.

Форвард недавно перешел из «Индианы» в « » в результате обмена с участием Паскаля Сиакама.