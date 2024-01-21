Брюс Браун: «Думаю, Тому Тибодо нравятся игроки такого типа, как я»
Брюс Браун прокомментировал слухи о возможном обмене в «Нью-Йорк».
«Я работяга. Я полностью выкладываюсь на обеих сторонах площадки. Я могу делать практически все, что Тибодо от меня потребует. Думаю, ему нравятся игроки такого типа, как я.
Каждый раз, когда мы играем против Тибса, я подхожу к нему и пожимаю ему руку в знак уважения за то, чего он добился», – сказал Браун.
Браун признался, что разговаривал с «Никс» перед подписанием контракта с «Пэйсерс». Хотя «Нью-Йорку» в конечном итоге не удалось договориться с «Индианой», Браун узнал, что Тибодо давно является его поклонником.
Форвард недавно перешел из «Индианы» в «Торонто» в результате обмена с участием Паскаля Сиакама.
Но вариант, при котором Браун окажется в "Никс", имеет практически нулевую вероятность, ибо команде остро необходим скамеечник на позицию защитника, способный в созидание, как для себя, так и для коллег. Как показал матч с теми же "Орландо" в начале недели, без Брансона стартовая пятёрка в нападении выглядит как "тяни-толкай, может что-то и получится". Даже с Брансоном в составе сказывается нехватка созидателя со скамьи, поэтому и приходится в последнее время стартовой пятерке носиться по паркету под 40, а то и чуток более минут.
Более того, ещё и Хартенштайн травму получил, что вынуждает искать страховочный вариант на позицию центра, ибо Ачиува не подходит по типажу под центрового Тибодо, Робинсон неведомо когда и в каких кондициях вернётся, а Симс не тянет всецело, поэтому и не играет.
Другое дело, что те же Никс его через год могут также легко обменять куда то еще подальше, если их текущий ростер не решит поставленную задачу.
Это Том Тибодо, здравствуйте. Таймауты - ваш отдых.