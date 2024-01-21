Джейлен Брансон отметился 38 очками и 9 передачами, Джулиус Рэндл сделал первый трипл-дабл в сезоне в победной игре с «Торонто»

Теги Нью-Йорк Торонто НБА Баскетбол - видео Джулиус Рэндл Джейлен Брансон Баскетбол

«Никс» крупно обыграли «Рэпторс» – 126:100.

Разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон набрал 38 очков, сделал 9 передач, 5 подборов и перехват.

За 35 минут на паркете Брансон был точен в 13 из 23 попыток с игры (5 из 11 из-за дуги) и 7 из 7 с линии штрафных.

Джулиус Рэндл оформил первый трипл-дабл в сезоне: 18 очков, 16 подборов и 10 передач (7 потерь). Форвард реализовал 7 из 13 бросков с игры (3 из 7 трехочковых).

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4 комментария
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На олл-стар-гейм железно. В третью пятерку по итогам сезона тоже, а может еще и самого прогрессирующего?
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Ответ Skeleton64
Брансон должен быть в старте на мвз
Ну как минимум просто должен быть на ASW.
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