«Никс» показали трибьют в честь Ар Джей Барретта и Иммануэла Куикли

Теги Нью-Йорк Торонто НБА Баскетбол - видео Ар Джей Барретт Иммануэл Куикли Баскетбол

«Никс» показали трибьют в честь Ар Джей Барретта и Иммануэла Куикли.

«Это было потрясающе. Спасибо болельщикам, конечно. Даже трибьют показали! Я и не думал, что мы получим такое. Это было круто.

Очень ценю годы, проведенные здесь. Возвращение вызвало много эмоций», – поделился Ар Джей Барретт.

«Рад вернуться. Конечно, мы не добились того результата, которого хотели. Счастлив увидеть всех в месте, где я начинал свою профессиональную карьеру. Это было здорово», – сказал Иммануэл Куикли после игры.

 
1 комментарий
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Молодцы нью-йоркцы.
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