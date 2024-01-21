«Никс» показали трибьют в честь Ар Джей Барретта и Иммануэла Куикли
«Никс» показали трибьют в честь Ар Джей Барретта и Иммануэла Куикли.
«Это было потрясающе. Спасибо болельщикам, конечно. Даже трибьют показали! Я и не думал, что мы получим такое. Это было круто.
Очень ценю годы, проведенные здесь. Возвращение вызвало много эмоций», – поделился Ар Джей Барретт.
«Рад вернуться. Конечно, мы не добились того результата, которого хотели. Счастлив увидеть всех в месте, где я начинал свою профессиональную карьеру. Это было здорово», – сказал Иммануэл Куикли после игры.