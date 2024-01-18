Эртурул Эрдоган: «В конце класс ЦСКА взял свое»

Теги ЦСКА Единая лига ВТБ Эртурул Эрдоган Руна Баскетбол

Главный тренер «Руны» прокомментировал поражение от ЦСКА (79:89).

«Поздравляю ЦСКА с победой. Сегодня мы играли против одной из лучших команд лиги, лидера турнирной таблицы. У нас были проблемы, но мы показывали хорошую игру на протяжении трех четвертей. В конце класс ЦСКА взял свое.

Сейчас нам важно вернуть в строй всех травмированных и показывать такой баскетбол, как в начале матча с ЦСКА. Задача – бороться за попадание в плей-офф», – сказал Эртурул Эрдоган.

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