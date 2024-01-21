Энтони Эдвардс о штрафных в концовке: «Я бы либо попал, либо не попал. Забросил, не забросил, меня это не расстраивает»

Теги Миннесота НБА Энтони Эдвардс Баскетбол

Энтони Эдвардс поделился своими эмоциями после трех промазанных штрафных.

Эдвардс исполнил спасительный 3-очковый бросок на равенство за 3,4 секунды до конца встречи при счете 97:100. Пытавшийся накрыть его Лу Дорт нарушил правила, и Эдвардс встал на линию штрафных.

Первый номер драфта-2020 промахнулся дважды, поэтому ему пришлось намеренно ошибаться и в третий раз в надежде выиграть подбор.

«Забросил, не забросил, меня это не расстраивает. Я бы либо попал, либо не попал. Это не имеет значения. Промазал сегодня, не ошибусь в следующий раз», – заявил Эдвардс в послематчевом интервью.

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6 комментариев
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Стетхем отдыхает
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Такой себе менталитет у нового Джордана
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+2
Настоящий Майкл никогда такое не говорил, когда упускали победу.
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Я не почитатель его таланта, но Минька пока еще на 1 месте, зачем себя бичевать из за игры в регулярке, которая ничего не решает? Конли промазал десят трех, и че?
+1
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+1
Ответ фанат баскетбола
Стетхем отдыхает
а Стэйтем работает
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0
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