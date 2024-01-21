Энтони Эдвардс о штрафных в концовке: «Я бы либо попал, либо не попал. Забросил, не забросил, меня это не расстраивает»

Энтони Эдвардс поделился своими эмоциями после трех промазанных штрафных.

Эдвардс исполнил спасительный 3-очковый бросок на равенство за 3,4 секунды до конца встречи при счете 97:100. Пытавшийся накрыть его Лу Дорт нарушил правила, и Эдвардс встал на линию штрафных.

Первый номер драфта-2020 промахнулся дважды, поэтому ему пришлось намеренно ошибаться и в третий раз в надежде выиграть подбор.

«Забросил, не забросил, меня это не расстраивает. Я бы либо попал, либо не попал. Это не имеет значения. Промазал сегодня, не ошибусь в следующий раз», – заявил Эдвардс в послематчевом интервью.