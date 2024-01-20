Рашид Уоллес строил бы команду вокруг Энтони Эдвардса, а не Шэя Гилджес-Александера

Рашид Уоллес назвал игрока НБА, вокруг которого строил бы команду.

«В молодых парнях мне важно, как вы прикладываете усилия. Именно это привлечет мое внимание. Старание или защита. Вот и все.

Я выбираю . Он более быстрый, агрессивный, сам по себе крупный защитник, атлетичный, умеет бросать, немного защищаться, и видно, что он хочет побеждать. Это видно, это слышно по его голосу, когда он дает интервью. Ему не все равно.

Если у него плохая игра или команда проигрывает, он берет вину на себя. «Если бы передали мне мяч раньше, то я бы смог сделать тот 30-й бросок, чтобы мы выиграли». Он берет на себя ответственность», – поделился бывший игрок в своем подкасте.