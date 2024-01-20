Рашид Уоллес строил бы команду вокруг Энтони Эдвардса, а не Шэя Гилджес-Александера

Теги Рашид Уоллес Миннесота НБА Оклахома-Сити Шэй Гилджес-Александер Энтони Эдвардс Баскетбол

Рашид Уоллес назвал игрока НБА, вокруг которого строил бы команду.

«В молодых парнях мне важно, как вы прикладываете усилия. Именно это привлечет мое внимание. Старание или защита. Вот и все.

Я выбираю Энта. Он более быстрый, агрессивный, сам по себе крупный защитник, атлетичный, умеет бросать, немного защищаться, и видно, что он хочет побеждать. Это видно, это слышно по его голосу, когда он дает интервью. Ему не все равно.

Если у него плохая игра или команда проигрывает, он берет вину на себя. «Если бы передали мне мяч раньше, то я бы смог сделать тот 30-й бросок, чтобы мы выиграли». Он берет на себя ответственность», – поделился бывший игрок НБА в своем подкасте.

2 комментария
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Не понял почему Шая противопоставляют. В тексте ни слова про него, но в заголовке почему то важно подчеркнуть что Энта выбрали именно вместо Шая.
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Хочет побеждат, пресс качат, бегит, анжуманя
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