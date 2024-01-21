Адриатическая лига. «Црвена Звезда» – ФМП

Теги результаты Црвена Звезда Адриатическая лига ФМП Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги пройдет один матч.

В противостоянии сербских клубов «Црвена Звезда» сыграет с ФМП.

Адриатическая лига 

Регулярный чемпионат

Црвена Звезда – ФМП
Дата проведения
21 января, 20.00, «Штарк Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 14-2, Партизан Сербия – 12-4, Цедевита-Олимпия Словения – 12-5, Будучность Черногория – 12-5, Игокеа Босния и Герцеговина – 10-7, Мега Сербия – 9-7, Задар Хорватия – 9-8, Борац Чачак Сербия – 8-9, Сплит Хорватия – 7-10, Студентски центар Черногория – 7-10, Цибона Хорватия – 6-11, ФМП Сербия – 5-11, КРКА Словения – 3-14, Морнар Бар Черногория – 3-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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