Адриатическая лига. «Цибона» встретится с «Партизаном»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги пройдет один матч.
Хорватская «Цибона» встретится с сербским «Партизаном».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 15 января, 20.00
Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 13-2, Партизан Сербия – 11-4, Цедевита-Олимпия Словения – 11-5, Будучность Черногория – 10-5, Игокеа Босния и Герцеговина – 9-6, Мега Сербия – 8-7, Задар Хорватия – 8-8, Студентски центар Черногория – 7-8, Борац Чачак Сербия – 7-8, Сплит Хорватия – 7-9, Цибона Хорватия – 6-9, ФМП Сербия – 5-10, КРКА Словения – 3-12, Морнар Бар Черногория – 2-14.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.