Адриатическая лига. «Задар» победил КРКА, «Цибона» крупно уступила «Будучности»

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги прошли три матча.

Хорватский «Задар» победил словенскую КРКА, хорватская «Цибона» крупно уступила черногорской «Будучности».

Адриатическая лига 

Регулярный чемпионат

Задар – КРКА 70:53 (23:12, 11:16, 19:13, 17:12)
Дата проведения
19 января, 19.00, «Dvorana Krešimir Ćosić»
Онлайн матча
Задар
Жганец (16), Дрежняк (14 + 5 потерь), Дэвис (7), Лакич (4), Мекич (2) – старт; Мазалин (16), Вуячич (11), Кларица (0), Jambrović (0).
КРКА
Радованович (13 + 7 подборов + 5 потерь), Стергар (7), Шпан (5 + 6 передач), Д. Планинич (4), Шкедель (0) – старт; Cerkvenik (14), Bačvić (5), Hamilton (3), Jurkovič (2), Мацура (0).

Борац Чачак – Сплит 93:83 (29:28, 19:19, 18:19, 27:17)
Дата проведения
19 января, 21.00, «Hala Borac»
Онлайн матча
Борац Чачак
Birts (12), Franklin (8), Чарапич (6), Rebrača (6), Segu (5) – старт; Ускокович (24), Томашевич (20 + 10 подборов), Тасич (10 + 7 подборов), Талич (2).
Сплит
Шортер (21), Тишма (11), Фандерберк (10 + 7 подборов), Калайжич (9), Любичич (7) – старт; Салливан (15 + 7 подборов), Перкович (10), Kučić (0), Перкушич (0).

Цибона – Будучность 66:98 (16:21, 13:25, 18:25, 19:27)
Дата проведения
19 января, 23.00, «Košarkaški centar Dražen Petrović»
Онлайн матча
Цибона
Радовчич (12), Аранитович (8), Булян (7), Вукович (4), Katanović (0) – старт; Мустапич (18), Майцунич (7), Proleta (6), Bošnjak (4).
Будучность
Михайлович (18 + 7 передач), Пол (14), Танаскович (10), Джонс (4), Wright IV (3) – старт; Феррелл (15 + 7 передач), Каменяш (14 + 7 подборов), Макунду (12), Мэги (4), Илич (4), Грбович (0).

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 14-2, Партизан Сербия – 12-4, Цедевита-Олимпия Словения – 11-5, Будучность Черногория – 12-5, Игокеа Босния и Герцеговина – 10-6, Мега Сербия – 9-7, Задар Хорватия – 9-8, Борац Чачак Сербия – 8-9, Сплит Хорватия – 7-10, Студентски центар Черногория – 7-9, Цибона Хорватия – 6-11, ФМП Сербия – 5-11, КРКА Словения – 3-14, Морнар Бар Черногория – 2-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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