Адриатическая лига. «Задар» победил КРКА, «Цибона» крупно уступила «Будучности»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги прошли три матча.

Хорватский «Задар» победил словенскую КРКА, хорватская «Цибона» крупно уступила черногорской «Будучности».

лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 14-2, Партизан Сербия – 12-4, Цедевита-Олимпия Словения – 11-5, Будучность Черногория – 12-5, Игокеа Босния и Герцеговина – 10-6, Мега Сербия – 9-7, Задар Хорватия – 9-8, Борац Чачак Сербия – 8-9, Сплит Хорватия – 7-10, Студентски центар Черногория – 7-9, Цибона Хорватия – 6-11, ФМП Сербия – 5-11, КРКА Словения – 3-14, Морнар Бар Черногория – 2-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.