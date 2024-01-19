Адриатическая лига. «Задар» победил КРКА, «Цибона» крупно уступила «Будучности»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги прошли три матча.
Хорватский «Задар» победил словенскую КРКА, хорватская «Цибона» крупно уступила черногорской «Будучности».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 19 января, 19.00, «Dvorana Krešimir Ćosić»
- Задар
- Жганец (16), Дрежняк (14 + 5 потерь), Дэвис (7), Лакич (4), Мекич (2) – старт; Мазалин (16), Вуячич (11), Кларица (0), Jambrović (0).
- КРКА
- Радованович (13 + 7 подборов + 5 потерь), Стергар (7), Шпан (5 + 6 передач), Д. Планинич (4), Шкедель (0) – старт; Cerkvenik (14), Bačvić (5), Hamilton (3), Jurkovič (2), Мацура (0).
- Дата проведения
- 19 января, 21.00, «Hala Borac»
- Борац Чачак
- Birts (12), Franklin (8), Чарапич (6), Rebrača (6), Segu (5) – старт; Ускокович (24), Томашевич (20 + 10 подборов), Тасич (10 + 7 подборов), Талич (2).
- Дата проведения
- 19 января, 23.00, «Košarkaški centar Dražen Petrović»
- Цибона
- Радовчич (12), Аранитович (8), Булян (7), Вукович (4), Katanović (0) – старт; Мустапич (18), Майцунич (7), Proleta (6), Bošnjak (4).
- Будучность
- Михайлович (18 + 7 передач), Пол (14), Танаскович (10), Джонс (4), Wright IV (3) – старт; Феррелл (15 + 7 передач), Каменяш (14 + 7 подборов), Макунду (12), Мэги (4), Илич (4), Грбович (0).
Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 14-2, Партизан Сербия – 12-4, Цедевита-Олимпия Словения – 11-5, Будучность Черногория – 12-5, Игокеа Босния и Герцеговина – 10-6, Мега Сербия – 9-7, Задар Хорватия – 9-8, Борац Чачак Сербия – 8-9, Сплит Хорватия – 7-10, Студентски центар Черногория – 7-9, Цибона Хорватия – 6-11, ФМП Сербия – 5-11, КРКА Словения – 3-14, Морнар Бар Черногория – 2-14.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.