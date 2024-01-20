Адриатическая лига. «Цедевита-Олимпия» разгромила «Игокеа», «Морнар Бар» против «Студентски Центар»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги пройдут два матча.
Словенская «Цедевита-Олимпия» разгромила боснийский клуб «Игокеа», во встрече черногорских команд «Морнар Бар» сыграет против «Студентски Центар».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 14-2, Партизан Сербия – 12-4, Цедевита-Олимпия Словения – 12-5, Будучность Черногория – 12-5, Игокеа Босния и Герцеговина – 10-7, Мега Сербия – 9-7, Задар Хорватия – 9-8, Борац Чачак Сербия – 8-9, Сплит Хорватия – 7-10, Студентски центар Черногория – 7-9, Цибона Хорватия – 6-11, ФМП Сербия – 5-11, КРКА Словения – 3-14, Морнар Бар Черногория – 2-14.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.