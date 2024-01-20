Адриатическая лига. «Цедевита-Олимпия» разгромила «Игокеа», «Морнар Бар» против «Студентски Центар»

Теги результаты Цедевита-Олимпия Адриатическая лига Игокеа Морнар Бар Студентски центар Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги пройдут два матча.

Словенская «Цедевита-Олимпия» разгромила боснийский клуб «Игокеа», во встрече черногорских команд «Морнар Бар» сыграет против «Студентски Центар».

Адриатическая лига 

Регулярный чемпионат

Цедевита Олимпия – Игокеа 106:74 (27:18, 32:26, 21:18, 26:12)
Дата проведения
20 января, 19.00, «Dvorana Stožice»
Онлайн матча

Морнар Бар – Студентски центар 62:43 (3 четверть)
Дата проведения
20 января, 21.00, «Topolica»
Онлайн матча

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 14-2, Партизан Сербия – 12-4, Цедевита-Олимпия Словения – 12-5, Будучность Черногория – 12-5, Игокеа Босния и Герцеговина – 10-7, Мега Сербия – 9-7, Задар Хорватия – 9-8, Борац Чачак Сербия – 8-9, Сплит Хорватия – 7-10, Студентски центар Черногория – 7-9, Цибона Хорватия – 6-11, ФМП Сербия – 5-11, КРКА Словения – 3-14, Морнар Бар Черногория – 2-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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