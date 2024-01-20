«Миллиардер с гаджетами, очень умный и красноречивый». Дуайт Ховард сравнил Кобе Брайанта с Бэтменом, Леброна Джеймса – с Тором
Дуайта Ховарда попросили сравнить Кобе Брайанта и Леброна Джеймса.
Бывший центровой «Лейкерс» провел аналогию с супергероями.
«Я смотрел на Кобе Брайанта, как на супергероя, как на Бэтмена. Так я оценивал Кобе Брайанта. Просто посмотрите на Бэтмена, он был миллиардером со всеми видами гаджетов, очень умным, очень красноречивым, и он изучал каждого, с кем ему приходилось сталкиваться. И это очень похоже на Кобе», – сказал Ховард.
Также Ховард сравнил нынешнюю суперзвезду «Лейкерс» Леброна Джеймса с мифическим асгардским богом грома Тором.