«Миллиардер с гаджетами, очень умный и красноречивый». Дуайт Ховард сравнил Кобе Брайанта с Бэтменом, Леброна Джеймса – с Тором

Дуайта Ховарда попросили сравнить Кобе Брайанта и Леброна Джеймса.

Бывший центровой « » провел аналогию с супергероями.

«Я смотрел на , как на супергероя, как на Бэтмена. Так я оценивал Кобе Брайанта. Просто посмотрите на Бэтмена, он был миллиардером со всеми видами гаджетов, очень умным, очень красноречивым, и он изучал каждого, с кем ему приходилось сталкиваться. И это очень похоже на Кобе», – сказал Ховард.

Также Ховард сравнил нынешнюю суперзвезду «Лейкерс» с мифическим асгардским богом грома Тором.