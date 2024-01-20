«Миллиардер с гаджетами, очень умный и красноречивый». Дуайт Ховард сравнил Кобе Брайанта с Бэтменом, Леброна Джеймса – с Тором

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Кобе Брайант Дуайт Ховард НБА Баскетбол

Дуайта Ховарда попросили сравнить Кобе Брайанта и Леброна Джеймса.

Бывший центровой «Лейкерс» провел аналогию с супергероями.

«Я смотрел на Кобе Брайанта, как на супергероя, как на Бэтмена. Так я оценивал Кобе Брайанта. Просто посмотрите на Бэтмена, он был миллиардером со всеми видами гаджетов, очень умным, очень красноречивым, и он изучал каждого, с кем ему приходилось сталкиваться. И это очень похоже на Кобе», – сказал Ховард.

Также Ховард сравнил нынешнюю суперзвезду «Лейкерс» Леброна Джеймса с мифическим асгардским богом грома Тором.

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9 комментариев
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Ответ Лиллард унижатель!
Дреймонда с Халком.
Оба зелёные
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Леброн - Танос, который пятый камень никак не найдет.
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Дреймонда с Халком.
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Коди Зеллер - Супермен, Карузо - Бог
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Ответ Лиллард унижатель!
Морант
По мне - туповато тянуть сову на глобус... Морант с Коби вообще не пересекался,а Йокич сыграл пару матчей... Поэтому ну никак нельзя говорить что они "пережили Бетмена".
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А Шака сравнил с отчимом
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Ответ Адильхан Абдусаламов
В этой вселенной джокер пережил бетмена.Хотя наследие Бетмена бессмертно
А "Джокер" это кто?(только не говорите что Йокич...)
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Ответ Бородатый пивовар
А "Джокер" это кто?(только не говорите что Йокич...)
Морант
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