Гилберт Аренас: «Резюме Дуайта Ховарда в форме «Мэджик» больше, чем у Шака»

О’Нил станет первым игроком, чей номер будет выведен из обращения в «Орландо».

Бывшая звезда НБА Гилберт Аренас назвал игрока, который больше заслуживает звания величайшего игрока в истории «Мэджик», чем ’Нил.

«Величайший в истории «Мэджик»? Он провел там всего четыре года. Речь идет не о карьере Шака. Речь идет о его выступлении за « ». Это четыре года.

Шак ломал щиты и все такое, но – трижды лучший защитник НБА, лучший по подборам, участник Матча всех звезд НБА, трижды игрок символической сборной. Его резюме в форме «Мэджик» просто больше, чем у Шака.

Кто из них лучший игрок? Конечно, с точки зрения таланта – Шак, но в форме «Мэджик» – Дуайт», – сказала Аренас.