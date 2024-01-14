Гилберт Аренас: «Резюме Дуайта Ховарда в форме «Мэджик» больше, чем у Шака»
О’Нил станет первым игроком, чей номер будет выведен из обращения в «Орландо».
Бывшая звезда НБА Гилберт Аренас назвал игрока, который больше заслуживает звания величайшего игрока в истории «Мэджик», чем Шакил О’Нил.
«Величайший в истории «Мэджик»? Он провел там всего четыре года. Речь идет не о карьере Шака. Речь идет о его выступлении за «Орландо». Это четыре года.
Шак ломал щиты и все такое, но Дуайт Ховард – трижды лучший защитник НБА, лучший по подборам, участник Матча всех звезд НБА, трижды игрок символической сборной. Его резюме в форме «Мэджик» просто больше, чем у Шака.
Кто из них лучший игрок? Конечно, с точки зрения таланта – Шак, но в форме «Мэджик» – Дуайт», – сказала Аренас.