Гилберт Аренас: «Резюме Дуайта Ховарда в форме «Мэджик» больше, чем у Шака»

Теги Шакил О′Нил Орландо Дуайт Ховард НБА Гилберт Аренас Баскетбол

О’Нил станет первым игроком, чей номер будет выведен из обращения в «Орландо».

Бывшая звезда НБА Гилберт Аренас назвал игрока, который больше заслуживает звания величайшего игрока в истории «Мэджик», чем Шакил О’Нил.

«Величайший в истории «Мэджик»? Он провел там всего четыре года. Речь идет не о карьере Шака. Речь идет о его выступлении за «Орландо». Это четыре года.

Шак ломал щиты и все такое, но Дуайт Ховард – трижды лучший защитник НБА, лучший по подборам, участник Матча всех звезд НБА, трижды игрок символической сборной. Его резюме в форме «Мэджик» просто больше, чем у Шака.

Кто из них лучший игрок? Конечно, с точки зрения таланта – Шак, но в форме «Мэджик» – Дуайт», – сказала Аренас.

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4 комментария
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Ответ bear7904
Сколько там домоганий к мужчинам(зачеркнуто) финалов НБА у Давайте? Шак топ-5 за историю центр, Двайт хорошо если в 50 в истории.
Попробуйте прочитать заметку глазами, а не тем, чем воспользовались перед этим. (И в форме Орландо у Шака и Двайта по одному финалу, не?)
+4
0
+4
Ответ bear7904
Сколько там домоганий к мужчинам(зачеркнуто) финалов НБА у Давайте? Шак топ-5 за историю центр, Двайт хорошо если в 50 в истории.
Речь же конкретно об игре в форме Мэджик, а там без шансов Ховард лучше. В целом по карьере, конечно, без шансов для Ховарда.
+3
0
+3
Адекватное высказывание от Аренаса? Это что-то новенькое.
+1
0
+1
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