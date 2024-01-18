Дуайт Ховард: «Когда вы слышите «Орландо Мэджик», возможно, в первую очередь вы думаете не о Шаке»

Теги Трэйси Макгрэйди Шакил О′Нил Орландо Дуайт Ховард НБА Анферни Хардуэй Баскетбол

Шакил О′Нил станет первым, чей номер будет выведен из обращения в «Орландо».

Бывшая звезда «Мэджик» Дуайт Ховард назвал себя в числе игроков, которые тоже заслуживают такого внимания.

«Сколько лет Шак играл за «Орландо»? Четыре года, обалдеть. Я провел там девять лет. Не в обиду Шаку, его номер должен быть выведен из обращения, но учитывая наши достижения в «Орландо», моя майка тоже должна там висеть. Моя или, по крайней мере, Трэйси Макгрэйди и Анферни Хардуэя.

Я понимаю, что люди расстроены из-за определенных вещей. Но факты важнее чувств. Факты показывают, что эти парни являются столпами «Орландо Мэджик» — Шак, Пенни, Ти-Мак и Дуайт. Когда вы слышите «Орландо Мэджик», о ком вы думаете? Об одном из этих четырех парней. Возможно, даже в первую очередь вы подумаете не о Шаке, потому что Шак ассоциируется с «Лейкерс», – сказал Ховард.

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10 комментариев
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100% номер выведут из обращения. Дуайт будет в Зале Славы.
+31
-1
+30
Ну Магрейди тоже больше с Хьюстоном ассоциируется, чем с Орландо или Торонто, хотя бы из-за легендарных "13 in 35".

Джамир Нельсон и Хедо Туркоглу встали в очередь и просили больше не занимать.
+16
-2
+14
Ответ Dr. J 24
100% номер выведут из обращения. Дуайт будет в Зале Славы.
и это будет заслуженно
+11
0
+11
Ответ mephist13
Ну Магрейди тоже больше с Хьюстоном ассоциируется, чем с Орландо или Торонто, хотя бы из-за легендарных "13 in 35". Джамир Нельсон и Хедо Туркоглу встали в очередь и просили больше не занимать.
T Mac magic. Там самые волшебные сезоны были
+8
0
+8
Пенни Хардуэй однозначно!
+3
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+3
Орландо Шакапенни - в первую очередь с ними конечно, потом дуайт
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