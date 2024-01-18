Дуайт Ховард: «Когда вы слышите «Орландо Мэджик», возможно, в первую очередь вы думаете не о Шаке»

Шакил О′Нил станет первым, чей номер будет выведен из обращения в «Орландо».

Бывшая звезда «Мэджик» назвал себя в числе игроков, которые тоже заслуживают такого внимания.

«Сколько лет Шак играл за «Орландо»? Четыре года, обалдеть. Я провел там девять лет. Не в обиду , его номер должен быть выведен из обращения, но учитывая наши достижения в «Орландо», моя майка тоже должна там висеть. Моя или, по крайней мере, и .

Я понимаю, что люди расстроены из-за определенных вещей. Но факты важнее чувств. Факты показывают, что эти парни являются столпами «Орландо Мэджик» — Шак, Пенни, Ти-Мак и Дуайт. Когда вы слышите «Орландо Мэджик», о ком вы думаете? Об одном из этих четырех парней. Возможно, даже в первую очередь вы подумаете не о Шаке, потому что Шак ассоциируется с «Лейкерс», – сказал Ховард.