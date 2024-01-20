Дуайт Ховард: «Не может быть, чтобы игрока с тремя наградами лучшему защитнику года не включили в Топ-75»

Теги Дуайт Ховард НБА Баскетбол

Дуайт Ховард считает, что должен был быть включен в Топ-75 игроков в истории НБА.

«Я был расстроен тем, что меня не включили, это словно пощечина по лицу. Что бы ни говорили, это не отменяет всего, чего я добился в баскетболе. Цифры не лгут. 

То, что я не был включил в этот список, в который попали игроки, не достигшие и трети того, чего достиг я – это пощечина. Это проявление неуважения ко мне. Не может быть, чтобы игрока с тремя наградами лучшему защитнику года не включили в Топ-75», – сказал Ховард.

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20 комментариев
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Дуайт, все давно с тобой согласны!)
+38
-3
+35
Ответ Xell
У меня тонна вопросов по Лилларду. По Дэвису когда он здоров вопросов нет.
Здоровый Ховард выводил Орландо в ПО каждый сезон и довел их до финала.
Здоровый Дэвис пару раз отлетел в первом раунде за такое же время в НО
+19
0
+19
зато были лиллард с дэвисом
+17
-2
+15
Интересно, а вот Гобера будут включать в топы после завершения карьеры? Всё-таки уже 3, а в этом сезоне скорее всего 4 дипоя собрал(как минимум)
+13
0
+13
отстаньте уже от этого топ 75. Очевидно что сама система когда вы не обновляете топ полностью, а к имеющим 50 просто добавляете 25 это чушь.
+10
0
+10
Просто топ составляли гомофобы
+14
-4
+10
Ответ 8w6sxy5f6x
Дуайт, все давно с тобой согласны!)
Правильно он делает, что регулярно напоминает об этом. Иначе так и забудут к топ-80 или топ-100
+10
0
+10
Ответ Артур Артур
Интересно, а вот Гобера будут включать в топы после завершения карьеры? Всё-таки уже 3, а в этом сезоне скорее всего 4 дипоя собрал(как минимум)
Гобер не был первой звездой, так что наверное нет) хотя достижение крутое
+7
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+7
Там много достойных не включили.. Все таки за столько лет было много топовых игроков
+3
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+3
Невозможно понять по каким соображениям Ховарда не включили в топ 75. Но зато в этом топе присутствуют Лиллард и Дэвис.
+4
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Дуйат прав в прайме он был очень хорош)
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Есть стимул дожить до столетия лиги, чтобы побомбить если в топ сто не включат)
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Наверное если оставить Двайта и Кармело в одной комнате, вселенная схлопнется.
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Ответ DimaP
Просто топ составляли гомофобы
Хороший план. И на заметку Кармело)
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+1
Ответ Xell
У меня тонна вопросов по Лилларду. По Дэвису когда он здоров вопросов нет.
Так топ по карьере в целом, а не по лучшим моментам. Этак можно и Грега Одена в топ включить. Дэвис слишком мало времени был здоров
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Ответ xamer 9
Правильно он делает, что регулярно напоминает об этом. Иначе так и забудут к топ-80 или топ-100
Топ 100 будет только
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Ответ Оскар Муравьёв
Топ 100 будет только
Я бы так не был в этом уверен. Лига захочет и топ-90 проведет)
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