Дуайт Ховард: «Не может быть, чтобы игрока с тремя наградами лучшему защитнику года не включили в Топ-75»

Дуайт Ховард считает, что должен был быть включен в Топ-75 игроков в истории НБА.

«Я был расстроен тем, что меня не включили, это словно пощечина по лицу. Что бы ни говорили, это не отменяет всего, чего я добился в баскетболе. Цифры не лгут.

То, что я не был включил в этот список, в который попали игроки, не достигшие и трети того, чего достиг я – это пощечина. Это проявление неуважения ко мне. Не может быть, чтобы игрока с тремя наградами лучшему защитнику года не включили в Топ-75», – сказал .