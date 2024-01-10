Дуайт Ховард считает, что его филиппинская команда обыграет «Детройт».

Центровой недавно подписал контракт с филиппинской командой «Стронг Груп», за которую выступают экс-игроки НБА Андрэй Блатч и .

«Моя филиппинская команда способна обыграть «Пистонс» лол. Я, Андрэй Блатч, Андре Роберсон, Маккензи. Без шансов лол», – написал .

«Пистонс» в этом сезоне повторили антирекорд НБА, проиграв 28 раз подряд.