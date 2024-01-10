Дуайт Ховард считает, что его филиппинская команда обыграет «Детройт»: «Я, Блатч, Роберсон. Без шансов»

Теги Детройт Дуайт Ховард НБА Андрэй Блатч Андре Роберсон Баскетбол

Дуайт Ховард считает, что его филиппинская команда обыграет «Детройт».

Центровой недавно подписал контракт с филиппинской командой «Стронг Груп», за которую выступают экс-игроки НБА Андрэй Блатч и Андре Роберсон.

«Моя филиппинская команда способна обыграть «Пистонс» лол. Я, Андрэй Блатч, Андре Роберсон, Маккензи. Без шансов лол», – написал Ховард.

 «Пистонс» в этом сезоне повторили антирекорд НБА, проиграв 28 раз подряд.

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4 комментария
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как такой игрок, на такой дефицитной позиции мог так рано слить свою карьеру? Вроде даже и не травмат же...
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Ответ TurboMen
как такой игрок, на такой дефицитной позиции мог так рано слить свою карьеру? Вроде даже и не травмат же...
Его отменили за что-то, как и Казинса. А так когда последний раз играли, ну точно не были настолько плохи чтобы вылететь из лиги, лейкерсы в пузыре не дадут соврать.
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