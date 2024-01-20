Билл Симмонс: «Что произойдет, если «Шарлотт» позвонит «Голден Стэйт» и предложит Ламело, Хэйворда и 4 пика первого раунда за Стефа Карри?

Билл Симмонс предложил обмен Стефа Карри в «Шарлотт».

«Что произойдет, если «Шарлотт» позвонит «Голден Стэйт» и предложит , на истекающем и 4 пика первого раунда за Стефа Карри?

Вы спросите, зачем это «Хорнетс». «Шарлотт» – катастрофа в любом свое проявлении. родом из . Может, шепнут ему, что после окончания карьеры он получит долю в организации.

А « » уйдет в перестройку с Ламело – парнем, который изначально должен был у них оказаться, – и набором выборов на драфте. Может, и трех пиков первого раунда будет достаточно.

Какое должно быть предложение, чтобы «Голден Стэйт» хотя бы заинтересовался? Мне кажется, что Ламело и 4 пика первого раунда. Важно уточнить, что я не верю, что «Уорриорз» обменяют Стефа Карри. Но если такое предложение поступит, они его обсудят.

Что они будут делать со Стефом в последние пять лет карьеры? Да уж, насколько все плохо у «Уорриорз». Мы сидим и выдумываем обмены Стефа Карри», – сказал Симмонс в своем подкасте.