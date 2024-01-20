Билл Симмонс: «Что произойдет, если «Шарлотт» позвонит «Голден Стэйт» и предложит Ламело, Хэйворда и 4 пика первого раунда за Стефа Карри?

Теги Шарлотт Голден Стэйт НБА Стефен Карри Гордон Хэйворд Билл Симмонс Ламело Болл Баскетбол

Билл Симмонс предложил обмен Стефа Карри в «Шарлотт».

«Что произойдет, если «Шарлотт» позвонит «Голден Стэйт» и предложит Ламело Болла, Гордона Хэйворда на истекающем и 4 пика первого раунда за Стефа Карри?

Вы спросите, зачем это «Хорнетс». «Шарлотт» – катастрофа в любом свое проявлении. Стеф Карри родом из Шарлотт. Может, шепнут ему, что после окончания карьеры он получит долю в организации.

А «Голден Стэйт» уйдет в перестройку с Ламело – парнем, который изначально должен был у них оказаться, – и набором выборов на драфте. Может, и трех пиков первого раунда будет достаточно.

Какое должно быть предложение, чтобы «Голден Стэйт» хотя бы заинтересовался? Мне кажется, что Ламело и 4 пика первого раунда. Важно уточнить, что я не верю, что «Уорриорз» обменяют Стефа Карри. Но если такое предложение поступит, они его обсудят.

Что они будут делать со Стефом в последние пять лет карьеры? Да уж, насколько все плохо у «Уорриорз». Мы сидим и выдумываем обмены Стефа Карри», – сказал Симмонс в своем подкасте.

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16 комментариев
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Я все же так и не понял,зачем это Шарлот нужно?
Карри через 2 месяца 36.
Может лучше поменять менеджмент,чтобы он лучше работал,а не последний шанс на перстройку сливать?
+17
0
+17
Ответ Eduard Rastryopin
Я все же так и не понял,зачем это Шарлот нужно? Карри через 2 месяца 36. Может лучше поменять менеджмент,чтобы он лучше работал,а не последний шанс на перстройку сливать?
перевожу) Хорнетс -это кал и без разницы кто за них играет, а Карри поднимет медийную состовляющую франшизы на новый уровень и плюс, история "красивая" с возвращением домой. Ну, во всяком случае, я понял так.
+11
0
+11
Ответ Eduard Rastryopin
Я все же так и не понял,зачем это Шарлот нужно? Карри через 2 месяца 36. Может лучше поменять менеджмент,чтобы он лучше работал,а не последний шанс на перстройку сливать?
+100.
Типа, это ж Шарлотт! Они еще и Томпсона выменяют на Вашингтона, Бриджеса и 2 пика!
+8
0
+8
Ответ Eduard Rastryopin
Я все же так и не понял,зачем это Шарлот нужно? Карри через 2 месяца 36. Может лучше поменять менеджмент,чтобы он лучше работал,а не последний шанс на перстройку сливать?
Джордан ушел, так что в команде намечается белая полоса)
+3
0
+3
Данливи спокойно положит трубку... Карри не обсуждается и точка.
+6
-4
+2
Перед обменом Кари. ГСВ по логике следовало бы сначала раскидать Томпсона, Грина, Угинса... и попробовать построить вокруг Кари новое. А вот после этого уже если не пойдёт
+2
-2
0
Какой-то кризис баскетбольной "околожурналистики", судя по тому что набросы становятся всё бредовее. Если бы Симмонс гипотетически рассуждал о трейде Карри в Клипперс, Лейкерс, Бостон и т. д. (хотя вероятность этого также мала) вряд-ли бы кто вообще заинтересовался. Ну мало ли что он несёт. А с Шарлотт это приобретает оттенок последствий употребления тяжёлых субстанций. Хайпуем, короче.
+3
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Все говорят зачем это Шарлот, а я скажу зачем это Карри?
Вы реально считаете, что у Шефа уже нет амбиций в 35?
+3
-3
0
Леброн и Стеф родились в одном городе, тогда может Шарлот и Леброна выменяет? Думаю это будет мега медиа дуэт
0
0
0
Ответ MrFrost
перевожу) Хорнетс -это кал и без разницы кто за них играет, а Карри поднимет медийную состовляющую франшизы на новый уровень и плюс, история "красивая" с возвращением домой. Ну, во всяком случае, я понял так.
Не поднимет, так как оно дно!
+1
-1
0
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