Билл Симмонс: «Что произойдет, если «Шарлотт» позвонит «Голден Стэйт» и предложит Ламело, Хэйворда и 4 пика первого раунда за Стефа Карри?
Билл Симмонс предложил обмен Стефа Карри в «Шарлотт».
«Что произойдет, если «Шарлотт» позвонит «Голден Стэйт» и предложит Ламело Болла, Гордона Хэйворда на истекающем и 4 пика первого раунда за Стефа Карри?
Вы спросите, зачем это «Хорнетс». «Шарлотт» – катастрофа в любом свое проявлении. Стеф Карри родом из Шарлотт. Может, шепнут ему, что после окончания карьеры он получит долю в организации.
А «Голден Стэйт» уйдет в перестройку с Ламело – парнем, который изначально должен был у них оказаться, – и набором выборов на драфте. Может, и трех пиков первого раунда будет достаточно.
Какое должно быть предложение, чтобы «Голден Стэйт» хотя бы заинтересовался? Мне кажется, что Ламело и 4 пика первого раунда. Важно уточнить, что я не верю, что «Уорриорз» обменяют Стефа Карри. Но если такое предложение поступит, они его обсудят.
Что они будут делать со Стефом в последние пять лет карьеры? Да уж, насколько все плохо у «Уорриорз». Мы сидим и выдумываем обмены Стефа Карри», – сказал Симмонс в своем подкасте.
Карри через 2 месяца 36.
Может лучше поменять менеджмент,чтобы он лучше работал,а не последний шанс на перстройку сливать?
Типа, это ж Шарлотт! Они еще и Томпсона выменяют на Вашингтона, Бриджеса и 2 пика!
Вы реально считаете, что у Шефа уже нет амбиций в 35?