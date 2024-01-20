Венсан Колле: «Хотели взять на чемпионат мира Виктора Вембаньяму и Билаля Кулибали»

Теги Венсан Колле сборная Франции НБА Виктор Вембаньяма Захари Ризашер Билаль Кулибали Баскетбол

Венсан Колле рассказал об интеграции молодых игроков в сборную Франции.

«Захари Ризашер очень молод. Но напоминаю, что в ситуации с Виктором Вембаньямой в прошлом году мы не стали ждать, хотя ему было столько же лет. Аналогичная ситуация. Его последние выступления во французской лиге и Еврокубке действительно убедительны.

Никогда не рано интегрировать талантливого молодого игрока, который должен прижиться в команде. Это процесс. И напоминаю, что прошлым летом мы собирались взять на чемпионат мира Виктора Вембаньяму и даже Билаля Кулибали», – сказал главный тренер сборной Франции.

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1 комментарий
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у французов безумно талантливая молодёжь. Но Колле почему-то предпочёл Батюма, Фурнье, де Коло....
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