Венсан Колле: «Хотели взять на чемпионат мира Виктора Вембаньяму и Билаля Кулибали»

Венсан Колле рассказал об интеграции молодых игроков в сборную Франции.

« очень молод. Но напоминаю, что в ситуации с Виктором Вембаньямой в прошлом году мы не стали ждать, хотя ему было столько же лет. Аналогичная ситуация. Его последние выступления во французской лиге и Еврокубке действительно убедительны.

Никогда не рано интегрировать талантливого молодого игрока, который должен прижиться в команде. Это процесс. И напоминаю, что прошлым летом мы собирались взять на чемпионат мира и даже », – сказал главный тренер сборной Франции.