Дуайт Ховард сыграет за филиппинскую команду «Стронг Груп»

Теги переходы Дуайт Ховард НБА Баскетбол

Дуайт Ховард сыграет за филиппинскую команду «Стронг Груп».

Чемпион НБА планирует заключить контракт со «Стронг Груп» и выступить в составе команды в международном турнире Dubai International Basketball Championship, который пройдет с 19 по 28 января в ОАЭ.

«Стронг Груп» является ежегодным участником турнира.

В прошлом сезоне Ховард играл за «Таоюань Леопардс» в тайваньской лиге Т1. Он набирал в среднем 23,2 очка при 57,7% с игры, а также 16,2 подбора, 5,0 передачи и 1,2 блок-шота.

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2 комментария
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Стронг труп вначале прочитал. может так и есть)
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