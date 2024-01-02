Дуайт Ховард сыграет за филиппинскую команду «Стронг Груп».

Чемпион НБА планирует заключить контракт со «Стронг Груп» и выступить в составе команды в международном турнире Dubai International Basketball Championship, который пройдет с 19 по 28 января в ОАЭ.

«Стронг Груп» является ежегодным участником турнира.

В прошлом сезоне играл за «Таоюань Леопардс» в тайваньской лиге Т1. Он набирал в среднем 23,2 очка при 57,7% с игры, а также 16,2 подбора, 5,0 передачи и 1,2 блок-шота.