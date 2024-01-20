Майкл Мэлоун: «Йокич почтил память Деяна Милоевича уровнем своей игры в Бостоне»

Теги Бостон Денвер Голден Стэйт НБА Деян Милоевич Майкл Мэлоун Никола Йокич Баскетбол

Майкл Мэлоун отдал должное Николе Йокичу после победы над «Бостоном».

По словам главного тренера «Денвера», звездный центровой достойно отреагировал на смерть своего друга Деяна Милоевича, который работал ассистентом в «Голден Стэйт».

В победной встрече с «Селтикс» серб набрал 34 очка, 12 подборов и 9 передач.

«Как я сказал команде после матча, я очень горжусь тем, что Никола сыграл сегодня, несмотря на потерю Деки. Но он вышел и сделал это. Вот почему я горжусь Николой. Он только что потерял кого-то, кого любил, важного для себя человека, который много значил для него, который был ему наставником и тренером.

Как отреагировать? Никола вышел на площадку и почтил память Деки, играя на том уровне, на котором сыграл. Нелегко исполнить подобное с тяжелым сердцем, но Никола особенный человек. Было невероятно наблюдать за тем перфомансом, который он выдал в сложившихся обстоятельствах, еще и с учетом уровня соперника. 

Именно поэтому Никола – лучший игрок в мире», – заявил Мэлоун.

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