Майкл Мэлоун отдал должное Николе Йокичу после победы над «Бостоном».

По словам главного тренера « », звездный центровой достойно отреагировал на смерть своего друга Деяна Милоевича, который работал ассистентом в « ».

В победной встрече с «Селтикс» серб набрал 34 очка, 12 подборов и 9 передач.

«Как я сказал команде после матча, я очень горжусь тем, что Никола сыграл сегодня, несмотря на потерю Деки. Но он вышел и сделал это. Вот почему я горжусь . Он только что потерял кого-то, кого любил, важного для себя человека, который много значил для него, который был ему наставником и тренером.

Как отреагировать? Никола вышел на площадку и почтил память Деки, играя на том уровне, на котором сыграл. Нелегко исполнить подобное с тяжелым сердцем, но Никола особенный человек. Было невероятно наблюдать за тем перфомансом, который он выдал в сложившихся обстоятельствах, еще и с учетом уровня соперника.

Именно поэтому Никола – лучший игрок в мире», – заявил .