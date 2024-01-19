Кармело Энтони: «Дело не в Йокиче. Если бы организация нормально разрулила ситуацию, Энтони Рэндолф не получил бы 15-й номер»

Кармело Энтони прояснил свое заявление о 15-м номере Николы Йокича.

На прошлой неделе Энтони заявил, что «Наггетс» «подсунули» Йокичу 15-й номер, чтобы «принизить его достижения».

«Я говорил о том, что «Наггетс» неправильно себя повели как организация. Я продолжаю отстаивать свою позицию: если бы организация нормально разрулила ситуацию, не получил бы 15-й номер.

Дело не в , Йокич вообще позже пришел. Я просто заметил, что у организации была возможность сказать: «Давайте подождем. Мело может вернуться». Кто знает, что произойдет в будущем? Я никогда не сжигал за собой мосты, так зачем же вы начали делать это первыми?» – сказал бывший игрок « » в своем подкасте.