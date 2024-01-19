Кармело Энтони: «Дело не в Йокиче. Если бы организация нормально разрулила ситуацию, Энтони Рэндолф не получил бы 15-й номер»

Теги Денвер Кармело Энтони НБА Энтони Рэндолф Никола Йокич Баскетбол

Кармело Энтони прояснил свое заявление о 15-м номере Николы Йокича.

На прошлой неделе Энтони заявил, что «Наггетс» «подсунули» Йокичу 15-й номер, чтобы «принизить его достижения».

«Я говорил о том, что «Наггетс» неправильно себя повели как организация. Я продолжаю отстаивать свою позицию: если бы организация нормально разрулила ситуацию, Энтони Рэндолф не получил бы 15-й номер.

Дело не в Йокиче, Йокич вообще позже пришел. Я просто заметил, что у организации была возможность сказать: «Давайте подождем. Мело может вернуться». Кто знает, что произойдет в будущем? Я никогда не сжигал за собой мосты, так зачем же вы начали делать это первыми?» – сказал бывший игрок «Денвера» в своем подкасте.

36 комментариев
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«Я просто заметил, что у организации была возможность сказать: «Давайте подождем. Мело может вернуться»» - он серьезно так думает ?)

Мело требовал обмена в Никс, а Денвер после обмена еще должен был сохранить его номер неприкосновенным и ждать возвращения )
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В каждом предложении чувствуется зависть Кармелиты. Ни Рэндольф, ни Йокич не виноваты в том что номер был свободен. Захотели - взяли. У тебя разрешения не спрашивали.
В конце концов, не вернулся в Наггетс. Устроил сериал с обменом и теперь скулит о неуважении. Денвер победил в финале без его участия.
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Представляю как Мело подгорит, когда в один день в Денвере выведут 15 номер с фамилией Йокич.
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Мело как бабка базарная. Всё не остановится. Ты ей слово, она тебе 10 в ответ. И будет продолжать, даже когда рядом нет никого.
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В Торонто сейчас бегает один перспективный паренёк под номером Криша Боша. Но я не представляю, чтобы Бош так же ныл, если Барнс приведёт Торонто к чемпионству)
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А что, нельзя вернуться, если номер занят? Не думал, что Кармело настолько суеверен.
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Ответ Кирилл
«Я просто заметил, что у организации была возможность сказать: «Давайте подождем. Мело может вернуться»» - он серьезно так думает ?) Мело требовал обмена в Никс, а Денвер после обмена еще должен был сохранить его номер неприкосновенным и ждать возвращения )
сразу надо было из обращения выводить и закреплять за ним навсегда. Серьёзная же организация, понимать должны
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Ответ scorp19
Представляю как Мело подгорит, когда в один день в Денвере выведут 15 номер с фамилией Йокич.
На тяге улетит в космос и через пару минут покинет нашу галактику.
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Я даже сейчас еще помню, как меня когда-то достала МЕЛО драма с его уходом из Денвера... "не сжег мосты" он понимаешь... :-) и вот Мело вновь откопал стюардессу.... Пора его Сталлоне приглашать во франшизу Неудержимые походу...
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Ответ Кирилл
«Я просто заметил, что у организации была возможность сказать: «Давайте подождем. Мело может вернуться»» - он серьезно так думает ?) Мело требовал обмена в Никс, а Денвер после обмена еще должен был сохранить его номер неприкосновенным и ждать возвращения )
Не только Мело, но и его жёнушка, которой было скучно в Денвере 🏔️
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Чувак сплавил Айверсона потому что этот набирал больше очков.Карамело просто заткнись!
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В Денвере теперь будет висеть майка Йокича с номером 15, это уже всем понятно. Остается только НЙ для Энтони. Будут ли они выводить его номер, и за какие заслуги...
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Ответ BT
А что, нельзя вернуться, если номер занят? Не думал, что Кармело настолько суеверен.
Это вообще не про суеверие, это собственничество)
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Бред какой-то ...
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Кармела Энтони
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Ответ scorp19
Представляю как Мело подгорит, когда в один день в Денвере выведут 15 номер с фамилией Йокич.
а её выведут))
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Так жалостливо было когда Кармело давал большое интервью Стивену Смиту, тогда его никто не хотел брать, потом в Портленд попал.
Ну нутро наружу давай чаще
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Ответ Maturmalai
А разве Прайс, Рендольф или Мутобмо публично просились вон из своих команд?
Публично и Коби Браянт вон просился.

Дикембе ушел за бабками, Прайса обменяли, а Рендольф в принципе специфичной персонаж. Какие вопросы
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Ответ Maturmalai
Чувак ни разу не довел команду до финала лиги, потом очень откровенно попросился из нее уйти, и команда должна хранить его номер? Это как? Мело, конечно, был классный игрок, но губу он раскатывает слишком далеко.
Ну, а куда, например, заводил команду ,например, Марк Прайс? Или , например, Рендольф куда Мемфис затащил? Ну в Денвере Мутомбо выведен, он куда команду затащил?

Вообще, до Йокича, никто лучше результатов в пост сезоне не показывал, чем Мэло в ранге главной звезды. Тока в АБА
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Но это должна захотеть сама организация , а не только ты. А то видно, что ты сам себя короновал, а вот руководство не считает что твой вклад настолько высок, что нужно было аж запретить всем выбирать данный игровой номер.
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как же у него горит
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Мело, судя по всему, тоже где то в комментах увидел инфу про Рендольфа и решил съехать.

А вообще немного в шоке с некоторых комментариев. Его кента по кд обвиняют в том, что он как са уходит и команда не получает ни черта. А Мэло у нас чуть ли не главный пример мерзкого требования трейда(ладно, рюкзак и харден затмили), хотя Денвер 300% выжал с обмена Энтони в Никс
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ну справедливости ради, Мело и правда был большим событием для баскетбольного Денвера. за последние очень много лет. Будь я на месте админа клуба - зачем отдавать его номер? мало номеров что ли? или типа случайно так вышло, забыли?
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не удивительно , что везде он облажался. с такими понятиями и ценностями в жизни.
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Если бы вернулся в Денвер тебе бы дали 15 номер)
Не представляю такого нытья по поводу номера игрока НХЛ, МЛБ или НФЛ. Всё-таки саые большие эгоцентристы в НБА
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Да он скорее всего вообще намекает на то, что его номер должны были сразу вывести из обращения после ухода из Денвера 😂🤦🏻‍♂️
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Из обращения выводят номера великих, хотя бы на местном уровне. Карамело бесится от осознания того, что его никто не считает великим. В отличии от него самого.
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Ответ Кирилл
«Я просто заметил, что у организации была возможность сказать: «Давайте подождем. Мело может вернуться»» - он серьезно так думает ?) Мело требовал обмена в Никс, а Денвер после обмена еще должен был сохранить его номер неприкосновенным и ждать возвращения )
Это все равно, что самому уйти от жены, а потом требовать, чтобы она ни с кем не встречалась, т.к. вдруг ты захочешь вернуться.
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Ответ КруглыйКвадрат
Кармела Энтони
Кармелита Антонио)
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Ответ Archer_Great
Кармелита Антонио)
Кармелита это уже другой сериал, не Клан Сопрано
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