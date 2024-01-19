Кармело Энтони: «Дело не в Йокиче. Если бы организация нормально разрулила ситуацию, Энтони Рэндолф не получил бы 15-й номер»
Кармело Энтони прояснил свое заявление о 15-м номере Николы Йокича.
На прошлой неделе Энтони заявил, что «Наггетс» «подсунули» Йокичу 15-й номер, чтобы «принизить его достижения».
«Я говорил о том, что «Наггетс» неправильно себя повели как организация. Я продолжаю отстаивать свою позицию: если бы организация нормально разрулила ситуацию, Энтони Рэндолф не получил бы 15-й номер.
Дело не в Йокиче, Йокич вообще позже пришел. Я просто заметил, что у организации была возможность сказать: «Давайте подождем. Мело может вернуться». Кто знает, что произойдет в будущем? Я никогда не сжигал за собой мосты, так зачем же вы начали делать это первыми?» – сказал бывший игрок «Денвера» в своем подкасте.
Мело требовал обмена в Никс, а Денвер после обмена еще должен был сохранить его номер неприкосновенным и ждать возвращения )
В конце концов, не вернулся в Наггетс. Устроил сериал с обменом и теперь скулит о неуважении. Денвер победил в финале без его участия.
Ну нутро наружу давай чаще
Дикембе ушел за бабками, Прайса обменяли, а Рендольф в принципе специфичной персонаж. Какие вопросы
Вообще, до Йокича, никто лучше результатов в пост сезоне не показывал, чем Мэло в ранге главной звезды. Тока в АБА
А вообще немного в шоке с некоторых комментариев. Его кента по кд обвиняют в том, что он как са уходит и команда не получает ни черта. А Мэло у нас чуть ли не главный пример мерзкого требования трейда(ладно, рюкзак и харден затмили), хотя Денвер 300% выжал с обмена Энтони в Никс
Не представляю такого нытья по поводу номера игрока НХЛ, МЛБ или НФЛ. Всё-таки саые большие эгоцентристы в НБА