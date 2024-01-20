Кендрик Перкинс призвал НБА отменить зонную защиту: «Кому нужна эта скукота?»
Кендрик Перкинс призвал НБА отменить зонную защиту.
Чемпион НБА и известный эксперт считает, что зонная защита лишает баскетбол зрелищности.
«Они должны в прямом смысле запретить командам играть зонную защиту.
Мы говорим о серьезном виде спорта, в который играют взрослые люди. Рубитесь один на один. Кому нужна эта скукота, кто хочет смотреть эту зонную защиту?» – заявил Перкинс.
Или у меня просто трава была зеленее?)
Когда представляю, что пришлось бы регулярно смотреть баскетбол 90х-00х с его бесконечными изоляциями и толканиями задницей – дрожь берет.
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