Кендрик Перкинс призвал НБА отменить зонную защиту: «Кому нужна эта скукота?»

Теги Кендрик Перкинс НБА Баскетбол

Кендрик Перкинс призвал НБА отменить зонную защиту.

Чемпион НБА и известный эксперт считает, что зонная защита лишает баскетбол зрелищности.

«Они должны в прямом смысле запретить командам играть зонную защиту.

Мы говорим о серьезном виде спорта, в который играют взрослые люди. Рубитесь один на один. Кому нужна эта скукота, кто хочет смотреть эту зонную защиту?» – заявил Перкинс.

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12 комментариев
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Зачем вообще нужны команды? Рубитесь просто один на один, как UFC.
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Почему только зонную,надо вообще защиту отменить,а то набирают всего по 130-140 очков,как-то несеръёзно)
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Ответ Дмитрий Куркаев
Каждый раз, когда вижу подобные экспертные мнения, направленные на самую скудоумную часть аудитории, не перестаю восхищаться тем, как изменился баскетбол за последние 20-30 лет. Когда представляю, что пришлось бы регулярно смотреть баскетбол 90х-00х с его бесконечными изоляциями и толканиями задницей – дрожь берет. Спасибо всем причастным к современному облику Игры 🔥
Изоляции и толкание задницами круче, чем бесконечные трешки. Но вообще лучше, когда всего в меру
+35
-6
+29
Ответ Kelz
Изоляции и толкание задницами круче, чем бесконечные трешки. Но вообще лучше, когда всего в меру
Мне кажется, где-то конец нулевых - середина десятых самый лучший баскет был: и трешек нормально было, не перебор, и защита не бетонная, как в середине нулевых, атака разнообразная…
Или у меня просто трава была зеленее?)
+13
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+13
Перк не умеет в зону))
+7
-1
+6
Каждый раз, когда вижу подобные экспертные мнения, направленные на самую скудоумную часть аудитории, не перестаю восхищаться тем, как изменился баскетбол за последние 20-30 лет.
Когда представляю, что пришлось бы регулярно смотреть баскетбол 90х-00х с его бесконечными изоляциями и толканиями задницей – дрожь берет.
Спасибо всем причастным к современному облику Игры 🔥
+20
-15
+5
А давайте кольцо увеличим в размерах, чтобы попадать было легче и играть будем как на МВЗ. Вот это зрелище будет(нет)
+4
-3
+1
давай отменим ведение мяча и пробежку тоже
+3
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Ответ Лютик
Мне кажется, где-то конец нулевых - середина десятых самый лучший баскет был: и трешек нормально было, не перебор, и защита не бетонная, как в середине нулевых, атака разнообразная… Или у меня просто трава была зеленее?)
Да, согласен. Где то с 2006-07 по 2014-15 все отлично было, потом Сильвер, Голден Стейт и все покатилось по наклонной)
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