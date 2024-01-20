Кендрик Перкинс призвал НБА отменить зонную защиту: «Кому нужна эта скукота?»

Кендрик Перкинс призвал НБА отменить зонную защиту.

Чемпион НБА и известный эксперт считает, что зонная защита лишает баскетбол зрелищности.

«Они должны в прямом смысле запретить командам играть зонную защиту.

Мы говорим о серьезном виде спорта, в который играют взрослые люди. Рубитесь один на один. Кому нужна эта скукота, кто хочет смотреть эту зонную защиту?» – заявил .