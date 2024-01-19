Кендрик Перкинс сравнил Энтони Эдвардса с Майклом Джорданом конца 80-х
Кендрик Перкинс сравнил Энтони Эдвардса с Майклом Джорданом конца 80-х.
Бывший игрок НБА и известный эксперт считает, что звездный защитник «Миннесоты» станет лицом лиги после ухода из баскетбола Леброна Джеймса.
«Мы говорим о парне, который должен быть главным претендентом на то, чтобы стать лицом лиги сразу после Леброна Джеймса. Мы наблюдаем за Майклом Джорданом версии сезона-1988/89. Вот что мы видим в этом молодом человеке.
Он отрабатывает на обеих половинах площадки… Джимми Батлер не смог добиться от Таунса того, чего добился Энтони Эдвардс. Донован Митчелл не смог добиться от Руди Гобера такого настроя, как это сделал Энтони Эдвардс. Энт, мы хотим больше!» – заявил Перкинс.
2035 год
Сегодня прощальный матч Энтони Эдвардса. Его обнимает Леброн Джеймс, который сегодня набрал 20 очков и 8 передач.
6 игра финала 1993, трипит Буллс на носу. Ключевой плэй игры, Майкл спокойно себе вводит мяч из-за боковой, потом отдаёт передачу на Пиппена, тот отдаёт на Гранта, а тот уже скидывает на дугу Джону Пэксону на трёшку - Пэксон попадает, Чикаго чемпион.
Получается, на счету Майкла всего лишь предпредголевая, а "решал ситуацию" Пэксон, не так ли? Зачем же выдумывать несуществующие мифы?)
Эдвардс молодец, но не близко даже к первой части