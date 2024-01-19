Кендрик Перкинс сравнил Энтони Эдвардса с Майклом Джорданом конца 80-х.

Бывший игрок НБА и известный эксперт считает, что звездный защитник «Миннесоты» станет лицом лиги после ухода из баскетбола Леброна Джеймса.

«Мы говорим о парне, который должен быть главным претендентом на то, чтобы стать лицом лиги сразу после Леброна Джеймса. Мы наблюдаем за Майклом Джорданом версии сезона-1988/89. Вот что мы видим в этом молодом человеке.

Он отрабатывает на обеих половинах площадки… Джимми Батлер не смог добиться от Таунса того, чего добился Энтони Эдвардс. Донован Митчелл не смог добиться от Руди Гобера такого настроя, как это сделал Энтони Эдвардс. Энт, мы хотим больше!» – заявил Перкинс.