Кендрик Перкинс сравнил Энтони Эдвардса с Майклом Джорданом конца 80-х

Теги Майкл Джордан Кендрик Перкинс Леброн Джеймс Миннесота НБА Энтони Эдвардс Баскетбол

Кендрик Перкинс сравнил Энтони Эдвардса с Майклом Джорданом конца 80-х.

Бывший игрок НБА и известный эксперт считает, что звездный защитник «Миннесоты» станет лицом лиги после ухода из баскетбола Леброна Джеймса.

«Мы говорим о парне, который должен быть главным претендентом на то, чтобы стать лицом лиги сразу после Леброна Джеймса. Мы наблюдаем за Майклом Джорданом версии сезона-1988/89. Вот что мы видим в этом молодом человеке.

Он отрабатывает на обеих половинах площадки… Джимми Батлер не смог добиться от Таунса того, чего добился Энтони Эдвардс. Донован Митчелл не смог добиться от Руди Гобера такого настроя, как это сделал Энтони Эдвардс. Энт, мы хотим больше!» – заявил Перкинс.

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20 комментариев
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"Бывший игрок НБА и известный эксперт считает, что звездный защитник «Миннесоты» станет лицом лиги после ухода из баскетбола Леброна Джеймса."

2035 год
Сегодня прощальный матч Энтони Эдвардса. Его обнимает Леброн Джеймс, который сегодня набрал 20 очков и 8 передач.
+62
-4
+58
Эдвардсу до молодого Джордана как до Луны. тот сходу пришёл и набирал по 30 очков. в 3 сезоне уже вышел на 37, а в плей-офф выше 40 очков
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-5
+22
Тренерская работа тут конечно же не при чём. Всего от всех добился Эдвардс.
+20
-2
+18
Ответ Перстень Уэстбрука
А чего он от них добился? Игра примерно та же, просто он тащит это все в одно лицо
Эдвардс не тащит в соло , если в прямом смысле этого слова , сейчас тащат все равномерно и Таунс и Гобер
+13
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+13
Ответ Перстень Уэстбрука
А чего он от них добился? Игра примерно та же, просто он тащит это все в одно лицо
Ну это Перкинс, надо натянуть на глобус сову, вот и накидывает. Изменения в игре Миннесоты связаны с тренером в первую очередь, но Эдвардс ментальный лидер
+12
0
+12
Ну не знаю. По физике может и да, но игровой IQ у Джордана явно был повыше даже в молодости. Эдвардс зачастую принимает откровенно глупые решения на паркете, особенно это было очевидно на недавнем ЧМ.
+9
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+6
Ответ celtics7
От всей души хотел бы, чтобы Эдвардс стал следующим Джорданом, Леброном. Но мне все не дает покоя полуфинал на прошедшем ЧМ: в концовке с немцами в ключевой атаке за несколько секунд до конца Эдвардс, находясь с мячом и накручивая своего оппонента, вдруг кривую отдал передачу на Джексона, совершив потерю. И дело тут не в потере, а в том, что Майкл никогда бы не отдал передачу, а решал бы ситуацию сам, тем более сдваивания на Эдвардсе не было. И тут очень важен менталитет лидера, чего я тогда не увидел в нем.
https://www.youtube.com/watch?v=4lL54S8Ww6A

6 игра финала 1993, трипит Буллс на носу. Ключевой плэй игры, Майкл спокойно себе вводит мяч из-за боковой, потом отдаёт передачу на Пиппена, тот отдаёт на Гранта, а тот уже скидывает на дугу Джону Пэксону на трёшку - Пэксон попадает, Чикаго чемпион.
Получается, на счету Майкла всего лишь предпредголевая, а "решал ситуацию" Пэксон, не так ли? Зачем же выдумывать несуществующие мифы?)
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В конце 80х Джордан безальтернативно лучший игрок в нападении без достижений командных и один из лучших персональщиков лиги.

Эдвардс молодец, но не близко даже к первой части
+7
-2
+5
Ответ Mikael Rikhard
Эдвардсу до молодого Джордана как до Луны. тот сходу пришёл и набирал по 30 очков. в 3 сезоне уже вышел на 37, а в плей-офф выше 40 очков
Очками сравнивать не совсем корректно. Джордану сходу вручили ключи кот команды (но он вне всяких сомнений того заслуживал), Эдвардс же пришел в команду Таунса и сам своей игрой ключи забрал, но при этом он все равно остается очень не эгоистичным игроком. Кто знает, может играй он в каком-нибудь Хьюстоне, то клал бы 35 в среднем, в том что он может это делать нет никаких сомнений, достаточно раз 10 посмотреть его игру чтобы убедиться
+5
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+4
Из сходств только работа в киноиндустрии))) и то на разных этапах карьеры
+4
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Справедливости ради, Эдвардс пришёл в лигу фактически после школы (полковидного сезона в студентах, если не изменяет память). Причём пришёл в команду младшего Сондерса, здесь без комментариев. С тех пор прогресс просто чудовищный.
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Ответ rembrandao
Ну не знаю. По физике может и да, но игровой IQ у Джордана явно был повыше даже в молодости. Эдвардс зачастую принимает откровенно глупые решения на паркете, особенно это было очевидно на недавнем ЧМ.
Можешь скинуть расчет игрового IQ Джордана в 22 года?
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С Уэйдом его надо сравнивать, прям копия )
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Добавьте новые и убранные реакции в телеге. Че за смол дик энерджи у редакторов
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опять этот Кермит Уиллс
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Минесотта повторит пусть Юты 18 или 19 года, когда они были 1 на западе. в итоге в плей офф отметили разгромно и без шансов, тут будет аналогично против любой опытной команды запада. Гобер в плей офф главный недееспособный игрок последних 7-8 лет
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