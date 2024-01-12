Кендрик Перкинс: «Стива Керра разоблачили. Команда – это отражение тренера»

Кендрик Перкинс предложил Керру взять на себя ответственность за игру «Уорриорз».

« разоблачили. <...>

Командный дух исходит от тренера. Я знаю, что настрой, энергия исходят от того, что говорит тренер на тренировках и во время видеоразборов. Сейчас они даже не стараются, словно у них еще много времени все исправить. Никакой борьбы. Это лишь отражение действий тренера», – считает бывший игрок .

С результатом 17-20 «Уорриорз» 12-е в Западной конференции.