Кендрик Перкинс: «Стива Керра разоблачили. Команда – это отражение тренера»

Теги Кендрик Перкинс Голден Стэйт НБА Стив Керр Баскетбол

Кендрик Перкинс предложил Керру взять на себя ответственность за игру «Уорриорз».

«Стива Керра разоблачили. <...>

Командный дух исходит от тренера. Я знаю, что настрой, энергия исходят от того, что говорит тренер на тренировках и во время видеоразборов. Сейчас они даже не стараются, словно у них еще много времени все исправить. Никакой борьбы. Это лишь отражение действий тренера», – считает бывший игрок НБА.

С результатом 17-20 «Уорриорз» 12-е в Западной конференции.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий