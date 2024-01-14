«Нью-Йорк» пройдет в серии любую команду Востока, кроме «Бостона», считает Кендрик Перкинс

Теги Бостон Кендрик Перкинс Эдриан Гриффин Милуоки Нью-Йорк Филадельфия НБА Том Тибодо Джейлен Брансон Баскетбол

Кендрик Перкинс считает «Нью-Йорк» второй лучшей командой в Восточной конференции.

Бывший игрок НБА в подкасте Road Trippin’ заявил, что, если взять за скобки «Бостон», «Никс» для него фавориты в серии с любой командой востока, включая «Милуоки» и «Филадельфию».

«И если вы спросите меня, кому я больше доверяю – Тому Тибодо или Эдриану Гриффину, то, простите, я выберу Тома Тибодо, когда речь идет о разработке схем и создании заготовок, особенно в обороне. А Джейлен Брансон способен стать лучшим игроком в любой из этих серий, кроме «Бостона».

Джулиус Рэндл, ему есть что доказывать в плей-офф? Конечно же! Мне нравится их скамейка: Джош Харт, этот парнишка Макбрайд, нравится вклад Хартенштайна. А еще я слышал, что Митчелл Робинсон может вернуться. «Нью-Йорк Никс» в порядке», – рассказал Перкинс.

1 комментарий
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и Индиана с халибертоном может пошуметь мне кажется.
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