«Майами» вывел из обращения 40-й номер Юдониса Хаслема.

Торжественная церемония состоялась 19 января перед матчем флоридского клуба против «Атланты» (108:109).

Как пишет ESPN, «был слишком взволнован, чтобы прочитать подготовленный им заранее текст. Вместо этого он поблагодарил практически каждого члена организации, свою семью и бывших товарищей по команде».

Бывший баскетболист пришел на церемонию в солнцезащитных очках и с трудом сдерживал эмоции.

«Вы наверняка поставили деньги на то, что я заплачу, не так ли? Знаю, вы все думаете, что я расплачусь. Да, это и правда тяжело. Это тяжело, тяжело. Это такая честь для меня, », – заявил Хаслем.

Хаслем провел 20 лет карьеры в майке «Хит» и трижды становился чемпионом (2006, 2012, 2013). Баскетболист завершил карьеру после окончания сезона-22/23.