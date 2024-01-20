«Майами» вывел из обращения 40-й номер Юдониса Хаслема

Теги Майами НБА Баскетбол - видео Юдонис Хаслем Баскетбол

«Майами» вывел из обращения 40-й номер Юдониса Хаслема.

Торжественная церемония состоялась 19 января перед матчем флоридского клуба против «Атланты» (108:109).

Как пишет ESPN, Хаслем «был слишком взволнован, чтобы прочитать подготовленный им заранее текст. Вместо этого он поблагодарил практически каждого члена организации, свою семью и бывших товарищей по команде».

Бывший баскетболист пришел на церемонию в солнцезащитных очках и с трудом сдерживал эмоции.

«Вы наверняка поставили деньги на то, что я заплачу, не так ли? Знаю, вы все думаете, что я расплачусь. Да, это и правда тяжело. Это тяжело, тяжело. Это такая честь для меня, Майами», – заявил Хаслем.

Хаслем провел 20 лет карьеры в майке «Хит» и трижды становился чемпионом НБА (2006, 2012, 2013). Баскетболист завершил карьеру после окончания сезона-22/23.

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9 комментариев
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20-лет в одной команде 3-титула….это реально круто….вот это преданность человек с большой буквы более чем заслуженно легенда Хит
+32
-4
+28
Многие будут говорить, что не заслужил.
Многие будут говорить, что куда там этому ролевику.
Многие будут говорить, что если у него вывели, то давайте выводить тогда номера на раз-два.

Для болельщиков Хит - это абсолютно неважно.
Юдонис - это образец верности клубу и его культуры.
Конечно, он мог закончить и раньше карьеру, но своим примером показывал парням, как нужно пахать, чтобы добиться успеха в этой лиге.

Спасибо за все, Хас. Майами никогда тебя не забудет❤️
FOREVER40!

Жаль, что команда подвела в такой день. Ну и Дежонтий разошёлся на клатч-броски.
+22
-4
+18
Если не ошибаюсь, Хаслем никогда не попадал на all star, не рассматривался как кандидат на максимальный контракт, но при этом является образцом рабочей этики и душой Хит на протяжении 20 лет.
Понятно, что говорю предвзято и без какой-то глубокой аналитики, но мне кажется, что самый крутой игрок в истории НБА среди ролевиков.
+7
-3
+4
Я под номером 40 пять лет отыграл за Новосибирский Спартак. Очень красивый номер, число на самом деле много чего означает. Рад, что где то оно становится вечным
+2
-1
+1
Маскот Легенда
+5
-4
+1
человек имеющий компромат на Райли)
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