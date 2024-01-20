«Майами» вывел из обращения 40-й номер Юдониса Хаслема
«Майами» вывел из обращения 40-й номер Юдониса Хаслема.
Торжественная церемония состоялась 19 января перед матчем флоридского клуба против «Атланты» (108:109).
Как пишет ESPN, Хаслем «был слишком взволнован, чтобы прочитать подготовленный им заранее текст. Вместо этого он поблагодарил практически каждого члена организации, свою семью и бывших товарищей по команде».
Бывший баскетболист пришел на церемонию в солнцезащитных очках и с трудом сдерживал эмоции.
«Вы наверняка поставили деньги на то, что я заплачу, не так ли? Знаю, вы все думаете, что я расплачусь. Да, это и правда тяжело. Это тяжело, тяжело. Это такая честь для меня, Майами», – заявил Хаслем.
Хаслем провел 20 лет карьеры в майке «Хит» и трижды становился чемпионом НБА (2006, 2012, 2013). Баскетболист завершил карьеру после окончания сезона-22/23.
Многие будут говорить, что куда там этому ролевику.
Многие будут говорить, что если у него вывели, то давайте выводить тогда номера на раз-два.
Для болельщиков Хит - это абсолютно неважно.
Юдонис - это образец верности клубу и его культуры.
Конечно, он мог закончить и раньше карьеру, но своим примером показывал парням, как нужно пахать, чтобы добиться успеха в этой лиге.
Спасибо за все, Хас. Майами никогда тебя не забудет❤️
FOREVER40!
Жаль, что команда подвела в такой день. Ну и Дежонтий разошёлся на клатч-броски.
Понятно, что говорю предвзято и без какой-то глубокой аналитики, но мне кажется, что самый крутой игрок в истории НБА среди ролевиков.