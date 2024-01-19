Юдонис Хаслем о чемпионских «Хит»-2006: «Когда мы не играли, мы отрывались на вечеринках»

Теги Майами НБА Юдонис Хаслем Баскетбол

Юдонис Хаслем назвал секрет успеха чемпионских «Хит»-2006.

«Часть успеха – это взаимоотношения между игроками. Нужно найти состав, которому нравится играть друг с другом, которому не наплевать друг на друга за пределами баскетбольной площадки. И тогда все это перенесется на паркет.

Поэтому в той команде [2006 года] мы проводили много времени вместе. Когда мы не играли, мы отрывались на вечеринках, но все равно были вместе», – признался бывший игрок НБА в своем подкасте.

В финале 2006 года «Хит» обыграли «Даллас» (4-2).

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1 комментарий
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очевидно кому нужно сказать спасибо за этот микроклимат)
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