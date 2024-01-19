Юдонис Хаслем: «У нас в «Майами» есть «Голодные игры». 5 на 5, без фолов, отзащищались – одно очко»

Юдонис Хаслем рассказал о двусторонних матчах на тренировках «Хит».

«У нас есть «Голодные игры». 5 на 5, нарушений правил практически нет. Сами мы не возмущаемся – только если тренеры свистнут. А они все фолы пропускают. Победа – игра в защите, а не попадания в кольцо. Отзащищались – одно очко.

Вы, мазафакеры, думаете, что нападение побеждает? Не в «Голодных играх». Проиграл – челночный бег. И никаких сдваиваний, никаких схем. Отвечай за свое место на паркете», – поделился в своем подкасте.