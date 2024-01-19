Юдонис Хаслем: «У нас в «Майами» есть «Голодные игры». 5 на 5, без фолов, отзащищались – одно очко»

Теги Майами НБА Юдонис Хаслем Баскетбол

Юдонис Хаслем рассказал о двусторонних матчах на тренировках «Хит».

«У нас есть «Голодные игры». 5 на 5, нарушений правил практически нет. Сами мы не возмущаемся – только если тренеры свистнут. А они все фолы пропускают. Победа – игра в защите, а не попадания в кольцо. Отзащищались – одно очко.

Вы, мазафакеры, думаете, что нападение побеждает? Не в «Голодных играх». Проиграл – челночный бег. И никаких сдваиваний, никаких схем. Отвечай за свое место на паркете», – поделился Хаслем в своем подкасте.

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19 комментариев
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Со временем вскроются ещё более страшные подробности. За пропуск тренировки - бег в противогазах, нарушил режим - драит паркет зубной щеткой, промазал во время бросковой больше всех - моешь машины всем партнерам по команде (причём в купальнике).
+34
0
+34
Ответ кандид
Со временем вскроются ещё более страшные подробности. За пропуск тренировки - бег в противогазах, нарушил режим - драит паркет зубной щеткой, промазал во время бросковой больше всех - моешь машины всем партнерам по команде (причём в купальнике).
Так и представляю, как Леброн пробивал лося Чалмерсу
+19
0
+19
Юдонис всю жизнь был ролевиком, причём не из ключевых, крепкий ребаундер без особых претензий, второй Тадж Гибсон. Хороший игрок, но не системоопределяющий. Карьеру, по сути, завершил лет 5 назад. А теперь, кажется, сам поверил в то, будто является не просто частью пресловутой "системы", но чуть ли не её лицом, создателем и господином. Странный он.
+21
-5
+16
Ответ scorp19
Комментарий скрыт
вопрос лишь в том, сколько одноклубников вышли бы на своих двоих после игры с ним
+10
-1
+9
Ответ Константин Ловков
Довольно забавно выглядит на фоне абсолютно такого же с точки зрения карьеры Ника Коллисона
Пожалуй) Я всегда с большим уважением относился и отношусь к Юдонису, просто в последнее время что-то его стало много, и всё в таком пафосном ключе, будто, перефразируя известный роман, Гарнетт и Данкан не годятся в его круг даже боллбоями, а Чарльз Оукли в лучшем случае сможет махать полотенцем
+5
-1
+4
Ответ Skeleton64
Не смотрел тот финал, так что спорить не буду, но что-то сомнительно при наличии в составе Антуана Уокера и Шакила)
Я смотрел тот финал. И большего абсурда в жизни не слышал.

Чтобы было более понятно, это как сказать, что Кристиан Браун был второй после Йокича в финале 22-23
+3
0
+3
Ответ Skeleton64
Юдонис всю жизнь был ролевиком, причём не из ключевых, крепкий ребаундер без особых претензий, второй Тадж Гибсон. Хороший игрок, но не системоопределяющий. Карьеру, по сути, завершил лет 5 назад. А теперь, кажется, сам поверил в то, будто является не просто частью пресловутой "системы", но чуть ли не её лицом, создателем и господином. Странный он.
Довольно забавно выглядит на фоне абсолютно такого же с точки зрения карьеры Ника Коллисона
+3
-1
+2
Ответ Skeleton64
Юдонис всю жизнь был ролевиком, причём не из ключевых, крепкий ребаундер без особых претензий, второй Тадж Гибсон. Хороший игрок, но не системоопределяющий. Карьеру, по сути, завершил лет 5 назад. А теперь, кажется, сам поверил в то, будто является не просто частью пресловутой "системы", но чуть ли не её лицом, создателем и господином. Странный он.
Второй игрок в финале 2006 после уэйда
+6
-4
+2
Ответ vufer
Возможно. Но при этом Коллисон вообще не медийный персонаж и не высказывается на тему и без темы (и не высказывался)
Да, они как два полюса
+2
0
+2
Ответ AEZAKMI228
Второй игрок в финале 2006 после уэйда
Не смотрел тот финал, так что спорить не буду, но что-то сомнительно при наличии в составе Антуана Уокера и Шакила)
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Ответ AEZAKMI228
Второй игрок в финале 2006 после уэйда
Это что за бред? 39 очков всего за 6 матчей, 8 по защитному рейтингу, зато первый по фолам и третий по потерям. Офигеть, второй лучший игрок.а кто-то же ещё и плюсует этот бред
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У нас тоже есть кость в кость. 🦴
+2
-1
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голодные игры!?
"Да ну его на4иг" (Зион Уильямс)
+1
-1
0
Ответ Константин Ловков
Довольно забавно выглядит на фоне абсолютно такого же с точки зрения карьеры Ника Коллисона
Возможно. Но при этом Коллисон вообще не медийный персонаж и не высказывается на тему и без темы (и не высказывался)
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