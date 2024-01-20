Девин Букер обновил личный рекорд результативности в сезоне.

Звездный защитник « » набрал 52 очка в победном матче с « » (123:109).

За 37 минут реализовал 18 из 30 с игры и 10 из 10 с линии. На его счету также 4 подбора и 5 передач.

Букер добрался до отметки 50 очков в шестой раз за карьеру. Лучший результат лидера «Санз» – 70 очков против «Бостона» в марте 2017 года.

До этого Девин последний раз выходил против «Пеликанс» в декабре 2022 года. Тогда он набрал 58 очков.