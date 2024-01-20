Девин Букер набрал 52 очка в победном матче с «Новым Орлеаном»

Теги Новый Орлеан Финикс НБА Баскетбол - видео Девин Букер Баскетбол

Девин Букер обновил личный рекорд результативности в сезоне.

Звездный защитник «Финикса» набрал 52 очка в победном матче с «Новым Орлеаном» (123:109).

За 37 минут Букер реализовал 18 из 30 с игры и 10 из 10 с линии. На его счету также 4 подбора и 5 передач.

Букер добрался до отметки 50 очков в шестой раз за карьеру. Лучший результат лидера «Санз» – 70 очков против «Бостона» в марте 2017 года.

До этого Девин последний раз выходил против «Пеликанс» в декабре 2022 года. Тогда он набрал 58 очков.

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Девин время от времени суперматчи выдаёт.
+4
-1
+3
Отличный результат, как индивидуальный, так и командный.
+3
0
+3
Ответ ARAMIS777
Девин время от времени суперматчи выдаёт.
У них в команде есть кому атаковать. Раньше все на нем было
+2
0
+2
Ответ сейяр снайпер
У них в команде есть кому атаковать. Раньше все на нем было
Да,раньше он результативнее играл.
+1
0
+1
Респектнул СПб
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий