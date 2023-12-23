Кевин Дюрэнт получил технический за то, что выскочил на площадку после данка Удоки Азубуйке
Кевин Дюрэнт и Девин Букер получили технические фолы в матче против «Кингз».
Звездный форвард «Финикса» выскочил на площадку со скамейки запасных, чтобы поддержать партнера по команде Удоку Азубуйке, который забил сверху.
Центровой «Санз» подобрал мяч в нападении, поднял Домантаса Сабониса при помощи обманного движения и вколотил сверху двумя руками.
Судья остановил игру и выписал Дюрэнту технический. Позже одноклубник Дюрэнта Девин Букер также получил технический за споры с арбитром.