Кевин Дюрэнт получил технический за то, что выскочил на площадку после данка Удоки Азубуйке

Кевин Дюрэнт и Девин Букер получили технические фолы в матче против «Кингз».

Звездный форвард « » выскочил на площадку со скамейки запасных, чтобы поддержать партнера по команде , который забил сверху.

Центровой «Санз» подобрал мяч в нападении, поднял Домантаса Сабониса при помощи обманного движения и вколотил сверху двумя руками.

Судья остановил игру и выписал Дюрэнту технический. Позже одноклубник Дюрэнта Девин Букер также получил технический за споры с арбитром.