Дюрэнт, Букер и Бил набрали 77 очков на троих в победном матче против «Орландо»

«Финикс» на своей площадке одержал победу над «Орландо» – 112:107.

Лидеры «Санз» , и набрали 77 очков на троих.

Дюрэнт отметился 31 очком, 5 подборами и 5 передачами. Букер записал на свой счет 21 очко, 5 передач и 4 подбора. Бил обновил личный рекорд результативности в этом сезоне, набрав 25 очков (10 из 13 с игры).

«Санз» выиграли третий матч подряд и улучшили свои показатели до 17 побед и 15 поражений (9-9 дома). У «Мэджик» 19-13.