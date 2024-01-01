Дюрэнт, Букер и Бил набрали 77 очков на троих в победном матче против «Орландо»

Теги Орландо Финикс НБА Баскетбол - видео Кевин Дюрэнт Брэдли Бил Девин Букер Баскетбол

«Финикс» на своей площадке одержал победу над «Орландо» – 112:107.

Лидеры «Санз» Кевин Дюрэнт, Девин Букер и Брэдли Бил набрали 77 очков на троих.

Дюрэнт отметился 31 очком, 5 подборами и 5 передачами. Букер записал на свой счет 21 очко, 5 передач и 4 подбора. Бил обновил личный рекорд результативности в этом сезоне, набрав 25 очков (10 из 13 с игры).

«Санз» выиграли третий матч подряд и улучшили свои показатели до 17 побед и 15 поражений (9-9 дома). У «Мэджик» 19-13.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну вот, другое дело. Вот именно такое и ожидалось перед началом сезона. Осталось добавить в защите и меньше, меньше потерь делать.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий