Юдонис Хаслем и Бэм Адебайо рассказали, как Джеймс Джонсон однажды избил партнера по команде

Теги Майами НБА Юдонис Хаслем Джеймс Джонсон Бэм Адебайо Баскетбол

Бывший игрок «Майами» Джеймс Джонсон однажды избил партнера по команде.

Об этом в подкасте The OGs рассказали легенда «Хит» Юдонис Хаслем и нынешний игрок команды Бэм Адебайо.

«Я не буду называть имени, но кто-то из нашей команды назвал Джей Джея сукой. Джей Джей тут же заявил, что им нужно встретиться после тренировки. Все подумали: «Вот черт», – рассказал Хаслем.

Адебайо попросил Джонсона не избивать игрока, но тот сказал ему держаться подальше. Хаслем отметил, что раздевалка «Хит» была похожа на «Голодные игры».

«Бой состоялся. Я наблюдал за ним. Самое смешное, что, когда Джей Джей закончил избивать парня, он спросил его: «Ты в порядке?» Потом он вышел, а парень плакал и хныкал», – рассказал Адебайо.

Хаслем добавил, что позже игроки обнялись.

Адебайо, Хаслем и Джонсон были партнерами по команде с 2017 по 2020 год.

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17 комментариев
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Ахха)) напоминаю, что Дреймонд Грин урод, который бьет партнеров, а культура Майами Хит - одна из лучших в НБА, олдскул и крутые парни. Главное не перепутать!
+28
-15
+13
Ответ Ceasus
Ветеран-батя Хаслем где там прятался в этот момент?
Подрисовывал усы Биллу Расселу на плакатах
+11
0
+11
Ответ Forza
Конфликты в команде неизмежны. Если возник конфликт и Джонсон предложил решить его после тренировки на кулаках, а после драки конфликт был замят - это нормально. И, конечно, это не тоже самое, что произошло в ГСВ.
Вы все тут не знаете один момент. Джонсон занимался ММА можно сказать на профессиональном уровне. И своему тиммейту он не предложил выяснить отношения после тренировки, а настоял. И вот есть его тиммейт, который не боец. и который вынужден идти драться с бойцом. Это называется избиение, а не драка.
+10
0
+10
Ответ Григорий Ефимов
Ахха)) напоминаю, что Дреймонд Грин урод, который бьет партнеров, а культура Майами Хит - одна из лучших в НБА, олдскул и крутые парни. Главное не перепутать!
Да, главное не перепутать внезапный удар в ничего не ожидающего Пула и обоюдно согласованную драку.
+19
-10
+9
Ветеран-батя Хаслем где там прятался в этот момент?
+7
-1
+6
Ответ Forza
А зачем он Джонгсона "сукой" называл, тогда? Вот реально, у меня такое впечатление, что тут вообще не понимают специфики взаимоотношений в мужских коллективах, где много людей с огромным ЭГО. Ну не бывает такого, чтобы вот за условные 10 лет такого коллектива не было ни одного конфликта. Это какой то мир розовых пони. Они будут неизбежно. И если люди после этого помахались, обнялись и уладили конфликт - это показатель хорошего его разрешения. И это, представьте себе, нормально даже если чувак которого назвали сукой занимался ММА.
"закончил избивать (избивать!!) парня" - это норма.
Пул что то говорит Грину и получает один удар - это плохо.
В первом варианте "специфика взаимоотношений в мужских коллективах", второй вариант, конечно не подходит под это описание )
+5
0
+5
Ответ volshebstvo
А разница вообще чувствуется, между ударом в бороду когда парнер не шибко этого ждет и спаррингом после тренировки? Да и результат всей ситуации должен навести на определенные мысли или совсем труба?)
Ну то есть если бы Грин дал бы Пулу в жбан после тренировки, его бы тут все поняли и поддержали?))
+7
-3
+4
Ответ Григорий Ефимов
Ахха)) напоминаю, что Дреймонд Грин урод, который бьет партнеров, а культура Майами Хит - одна из лучших в НБА, олдскул и крутые парни. Главное не перепутать!
Грина бы здесь за половину интервью Хаслема мешать с дерьмом начали, но там да Миами, мужики 💪🏼
А если бы Грин стульчик сломал не дай бог в перерыве, представляю сколько бы стульев и диванов сгорело под пользователями спортс )
+8
-5
+3
Ответ Forza
1. В команде долго зреет конфликт в результате которого один игрок ломает челюсть другому игроку после неожиданного удара прямо на тренировке. Конфликт не разрешается 2. В команде происходит конфликт в результате которого один игрок предлагает другому игроку решить его 1 на 1 после тренировки. После драки игроки обнимаются. Конфликт улажен. Действительно нет разницы? Прямо вот совсем одно и то же, да?
1. Кому челюсть то сломали? или про Портиса и Миротича сейчас?
2. Угу, угу чела отмудохали, обнялись и конфликт решен, так все и происходит )
+1
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Ответ Григорий Ефимов
Ну то есть если бы Грин дал бы Пулу в жбан после тренировки, его бы тут все поняли и поддержали?))
Труба.
Вопросов больше нету
+1
0
+1
Ответ Илья Петров
1. Кому челюсть то сломали? или про Портиса и Миротича сейчас? 2. Угу, угу чела отмудохали, обнялись и конфликт решен, так все и происходит )
1. Джордану Пулу
2. Да, представь себе многие конфликты так и разрешаются. Ты не можешь поверить, что часто после конфликта и драки люди его заминают и начинают дружить даже?

У меня в школе было, что мы с одноклассиком успели помириться и подружиться, когда после драки на 3-ем этаже шли к директору на первый помню. После этого дружили до самого выпуска.

P.S У нас, кстати, дружный класс был. Но, видимо, вестные сразу по моей истории должны сделать вывод, что климат командный у нас был вообще не ахти, ведь мы ПОДРАЛИСЬ. Фантастика.
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Ответ Forza
1. В команде долго зреет конфликт в результате которого один игрок ломает челюсть другому игроку после неожиданного удара прямо на тренировке. Конфликт не разрешается 2. В команде происходит конфликт в результате которого один игрок предлагает другому игроку решить его 1 на 1 после тренировки. После драки игроки обнимаются. Конфликт улажен. Действительно нет разницы? Прямо вот совсем одно и то же, да?
В первом случае ломает челюсть, ребра, руки, ноги. Но Пул применяет заклинание "ресурекшн" и опять как новенький.
А что означает во втором случае "предлагал"? Это когда тебе сообщают, что после тренировки тебя изобьют - это предложение? Может вы посмотрите в словаре значение этого слова?
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