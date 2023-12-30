Юдонис Хаслем и Бэм Адебайо рассказали, как Джеймс Джонсон однажды избил партнера по команде
Бывший игрок «Майами» Джеймс Джонсон однажды избил партнера по команде.
Об этом в подкасте The OGs рассказали легенда «Хит» Юдонис Хаслем и нынешний игрок команды Бэм Адебайо.
«Я не буду называть имени, но кто-то из нашей команды назвал Джей Джея сукой. Джей Джей тут же заявил, что им нужно встретиться после тренировки. Все подумали: «Вот черт», – рассказал Хаслем.
Адебайо попросил Джонсона не избивать игрока, но тот сказал ему держаться подальше. Хаслем отметил, что раздевалка «Хит» была похожа на «Голодные игры».
«Бой состоялся. Я наблюдал за ним. Самое смешное, что, когда Джей Джей закончил избивать парня, он спросил его: «Ты в порядке?» Потом он вышел, а парень плакал и хныкал», – рассказал Адебайо.
Хаслем добавил, что позже игроки обнялись.
Адебайо, Хаслем и Джонсон были партнерами по команде с 2017 по 2020 год.
Пул что то говорит Грину и получает один удар - это плохо.
В первом варианте "специфика взаимоотношений в мужских коллективах", второй вариант, конечно не подходит под это описание )
А если бы Грин стульчик сломал не дай бог в перерыве, представляю сколько бы стульев и диванов сгорело под пользователями спортс )
2. Угу, угу чела отмудохали, обнялись и конфликт решен, так все и происходит )
Вопросов больше нету
2. Да, представь себе многие конфликты так и разрешаются. Ты не можешь поверить, что часто после конфликта и драки люди его заминают и начинают дружить даже?
У меня в школе было, что мы с одноклассиком успели помириться и подружиться, когда после драки на 3-ем этаже шли к директору на первый помню. После этого дружили до самого выпуска.
P.S У нас, кстати, дружный класс был. Но, видимо, вестные сразу по моей истории должны сделать вывод, что климат командный у нас был вообще не ахти, ведь мы ПОДРАЛИСЬ. Фантастика.
А что означает во втором случае "предлагал"? Это когда тебе сообщают, что после тренировки тебя изобьют - это предложение? Может вы посмотрите в словаре значение этого слова?