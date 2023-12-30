Юдонис Хаслем и Бэм Адебайо рассказали, как Джеймс Джонсон однажды избил партнера по команде

Бывший игрок «Майами» Джеймс Джонсон однажды избил партнера по команде.

Об этом в подкасте The OGs рассказали легенда «Хит» и нынешний игрок команды .

«Я не буду называть имени, но кто-то из нашей команды назвал Джей Джея сукой. Джей Джей тут же заявил, что им нужно встретиться после тренировки. Все подумали: «Вот черт», – рассказал Хаслем.

Адебайо попросил не избивать игрока, но тот сказал ему держаться подальше. Хаслем отметил, что раздевалка «Хит» была похожа на «Голодные игры».

«Бой состоялся. Я наблюдал за ним. Самое смешное, что, когда Джей Джей закончил избивать парня, он спросил его: «Ты в порядке?» Потом он вышел, а парень плакал и хныкал», – рассказал Адебайо.

Хаслем добавил, что позже игроки обнялись.

Адебайо, Хаслем и Джонсон были партнерами по команде с 2017 по 2020 год.