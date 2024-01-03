Юдонис Хаслем: «Бэм Адебайо заслужил звание «Мистер замок». Никто не может защищаться на пяти позициях так, как это делает он»

Теги Майами НБА Юдонис Хаслем Маркус Смарт Бэм Адебайо Баскетбол

Юдонис Хаслем считает, что Бэм Адебайо заслужил звание «Мистер замок».

Экс-игрок НБА объяснил, чем центровой «Майами» выгодно отличается от конкурентов.

«Бэм Адебайо заслужил звание «Мистер замок». Не хочу проявить неуважение к Маркусу Смарту или кому-то еще. Но никто в лиге не может защищаться на пяти позициях так, как это делает он. Причем не просто защищаться, а влиять на ход игры и выключать своего оппонента из игры», – считает Хаслем.

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1 комментарий
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Я, конечно, все прошедшие матчи сезона не видел, но из того, что довелось посмотреть, мой кандидат на DPoY – КейПи.
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