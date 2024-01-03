Юдонис Хаслем: «Бэм Адебайо заслужил звание «Мистер замок». Никто не может защищаться на пяти позициях так, как это делает он»
Юдонис Хаслем считает, что Бэм Адебайо заслужил звание «Мистер замок».
Экс-игрок НБА объяснил, чем центровой «Майами» выгодно отличается от конкурентов.
«Бэм Адебайо заслужил звание «Мистер замок». Не хочу проявить неуважение к Маркусу Смарту или кому-то еще. Но никто в лиге не может защищаться на пяти позициях так, как это делает он. Причем не просто защищаться, а влиять на ход игры и выключать своего оппонента из игры», – считает Хаслем.