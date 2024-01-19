Шэмс Чарания: «Многие команды НБА следят за Бронни Джеймсом перед драфтом»
Команды НБА следят за Бронни Джеймсом перед драфтом-2024.
Об этом рассказал инсайдер Шэмс Чарания.
«Бронни был неплох в матче с Аризоной, особенно в атаке. В лиге считается, что он гораздо лучше именно в нападении, а в защите ему надо добавлять. Так мне рассказали.
Многие команды НБА следят за Бронни Джеймсом перед драфтом, он в списках. Стоит помнить, что если его выберут не в Лос-Анджелесе, то у Леброна есть опция игрока этим летом», – рассказал Чарания.
19-летний Бронни набирает 5,8 очка, 2,5 подбора и 1,9 передачи в среднем в 10 матчах NCAA.
Хайпа будет много, одних только маек продадут на много миллионов, а если ещё и Дед перейдет, тот тут можно очень круто заработать.
П.С. если пофантазировать, то если его выберет Сан Антонио, то получится ситуация " дед едет к деду"))
Джеймс многократно говорил, что его мечта сыграть с сыном. С вероятностью в 100%, он откажется от опции подпишется на 2 года с опцией игрока на 2й сезон.
Брони уйдёт в топ 5-6 максимум, если не выше.
Так как ЛеБрон это десятки миллионов просмотров, тонны хайпа, миллионы новых подписчиков в инстаграмме и тп...
В это году статей не видно, что драфт ожидается супер-сильный с единорогами и тп...