Шэмс Чарания: «Многие команды НБА следят за Бронни Джеймсом перед драфтом»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА NCAA Шэмс Чарания Бронни Джеймс Баскетбол

Команды НБА следят за Бронни Джеймсом перед драфтом-2024.

Об этом рассказал инсайдер Шэмс Чарания.

«Бронни был неплох в матче с Аризоной, особенно в атаке. В лиге считается, что он гораздо лучше именно в нападении, а в защите ему надо добавлять. Так мне рассказали.

Многие команды НБА следят за Бронни Джеймсом перед драфтом, он в списках. Стоит помнить, что если его выберут не в Лос-Анджелесе, то у Леброна есть опция игрока этим летом», – рассказал Чарания.

19-летний Бронни набирает 5,8 очка, 2,5 подбора и 1,9 передачи в среднем в 10 матчах NCAA.

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8 комментариев
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Ну на самом деле, если его клуб получит не в топовых пиках , то это будет просто хороший маркетинговый проект, с шансом на то,что и игрок окажется пригодным к лиге.
Хайпа будет много, одних только маек продадут на много миллионов, а если ещё и Дед перейдет, тот тут можно очень круто заработать.
П.С. если пофантазировать, то если его выберет Сан Антонио, то получится ситуация " дед едет к деду"))
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получить Леброна на минималку все хотят)
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+6
Ответ Грозовая Тень
Ещё можно какому-нибудь нетфликсу продать права, чтобы снимали фильм в процессе. Как отец и сын идут к трофею. Ради такого можно и повыше взять.
вариантов море, уверен, этот момент там хорошо монетезируют))
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Бронни, єт, типа, нью Пиппен младший с "блестящим будущим"?
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черт на зарплате у Леброна? яснопонятно
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Никому неинтересен Брони без папы в довесок.
Джеймс многократно говорил, что его мечта сыграть с сыном. С вероятностью в 100%, он откажется от опции подпишется на 2 года с опцией игрока на 2й сезон.
Брони уйдёт в топ 5-6 максимум, если не выше.
Так как ЛеБрон это десятки миллионов просмотров, тонны хайпа, миллионы новых подписчиков в инстаграмме и тп...
В это году статей не видно, что драфт ожидается супер-сильный с единорогами и тп...
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Ответ Asanov
Ну на самом деле, если его клуб получит не в топовых пиках , то это будет просто хороший маркетинговый проект, с шансом на то,что и игрок окажется пригодным к лиге. Хайпа будет много, одних только маек продадут на много миллионов, а если ещё и Дед перейдет, тот тут можно очень круто заработать. П.С. если пофантазировать, то если его выберет Сан Антонио, то получится ситуация " дед едет к деду"))
Ещё можно какому-нибудь нетфликсу продать права, чтобы снимали фильм в процессе. Как отец и сын идут к трофею. Ради такого можно и повыше взять.
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