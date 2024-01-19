Шэмс Чарания: «Многие команды НБА следят за Бронни Джеймсом перед драфтом»

Команды НБА следят за Бронни Джеймсом перед драфтом-2024.

Об этом рассказал инсайдер .

«Бронни был неплох в матче с Аризоной, особенно в атаке. В лиге считается, что он гораздо лучше именно в нападении, а в защите ему надо добавлять. Так мне рассказали.

Многие команды следят за перед драфтом, он в списках. Стоит помнить, что если его выберут не в Лос-Анджелесе, то у есть опция игрока этим летом», – рассказал Чарания.

19-летний Бронни набирает 5,8 очка, 2,5 подбора и 1,9 передачи в среднем в 10 матчах .