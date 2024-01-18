Леброн Джеймс наблюдал за игрой Бронни по телевизору во время послематчевого интервью

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В четверг Бронни Джеймс провел матч за университет Южная Калифорния в NCAA.

Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс по окончании домашнего матча против «Далласа» (127:110) поспешил в раздевалку, что успеть посмотреть на игру сына по телевизору.

«Мне нужно спешить, чтобы успеть к матчу сына», – сказал Джеймс, пробегая по коридору.

В раздевалке Джеймс внимательно наблюдал за игрой Бронни и активно давал советы сыну, одновременно отвечая на вопросы журналистов.

Бронни набрал 11 очков, 5 подборов и 6 передач. Его команда проиграла университету Аризона со счетом 67:82.

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2 комментария
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Момент, когда никакие богатства не имеют значение, обычный хороший батя🥲
+7
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Папа, Вам не мама....)))
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