Единая лига ВТБ. 22 очка Уэйра помогли ЦСКА обыграть «Руну»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоялся один матч.

В противостоянии столичных клубов ЦСКА взял верх над «Руной».

лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 19-3, УНИКС – 16-6, Зенит – 16-6, – 16-6, Енисей – 13-9, – 12-10, Самара – 12-10, Уралмаш – 11-11, – 9-13, Автодор – 9-13, МБА – 8-14, Астана – 8-14, Нижний Новгород – 5-17, Минск – 0-22.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.