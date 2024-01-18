Единая лига ВТБ. 22 очка Уэйра помогли ЦСКА обыграть «Руну»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоялся один матч.
В противостоянии столичных клубов ЦСКА взял верх над «Руной».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 18 января, 20.00, «Баскет Холл Москва»
- ЦСКА
- Уэйр (22 + 7 передач), Жан-Шарль (15), Мбайе (13 + 9 подборов), Астапкович (6), Ухов (3) – старт; Джекири (10 + 9 подборов), Тримбл (9), Антонов (6), Руженцев (5), Карданахишвили (0), Михайловский (0).
Положение команд: ЦСКА – 19-3, УНИКС – 16-6, Зенит – 16-6, Локомотив-Кубань – 16-6, Енисей – 13-9, Парма – 12-10, Самара – 12-10, Уралмаш – 11-11, Руна – 9-13, Автодор – 9-13, МБА – 8-14, Астана – 8-14, Нижний Новгород – 5-17, Минск – 0-22.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.