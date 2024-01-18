Единая лига ВТБ. 22 очка Уэйра помогли ЦСКА обыграть «Руну»

Теги результаты ЦСКА Единая лига ВТБ Руна Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоялся один матч.

В противостоянии столичных клубов ЦСКА взял верх над «Руной».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА – Руна 89:79 (19:22, 23:21, 24:19, 23:17)
Дата проведения
18 января, 20.00, «Баскет Холл Москва»
Онлайн матча
ЦСКА
Уэйр (22 + 7 передач), Жан-Шарль (15), Мбайе (13 + 9 подборов), Астапкович (6), Ухов (3) – старт; Джекири (10 + 9 подборов), Тримбл (9), Антонов (6), Руженцев (5), Карданахишвили (0), Михайловский (0).
Руна
Морган (20), Дж. Хилл (15 + 5 потерь), Раданов (10), Савин (8), Попов (5) – старт; Янг (8), Тайус (8), Походяев (5), Сопин (0), Жмако (0).

Положение команд: ЦСКА – 19-3, УНИКС – 16-6, Зенит – 16-6, Локомотив-Кубань – 16-6, Енисей – 13-9, Парма – 12-10, Самара – 12-10, Уралмаш – 11-11, Руна – 9-13, Автодор – 9-13, МБА – 8-14, Астана – 8-14, Нижний Новгород – 5-17, Минск – 0-22.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЦСКА с победой! Хотя решили все в последней четверти! С командами типа руны можно это делать и пораньше!
+4
-2
+2
Ответ Вячеслав Лобачев
когда армейцы будут взращивать молодёжь также ,как Локо ,вопросов не будет если честно,таких болельщиков как ты - врагу не пожелаешь ты такой довольный при победах,но совершенно не умеешь поддерживать команду в моменте поражений,это прям ужасно мерзко.
На себя посмотри! Мне на твое мнение чихать с высокой колокольни! А насчёт молодежи три раза ха! Почти во всех клубах лиги играют наши воспитанники! Сколько воспитанников проводниц играет в других клубах? А в последнем матче кто нам накидал? Лучший воспитанник Акун Пёрселл! Прямо чистый кубанец бгг!
+1
0
+1
Ответ Вячеслав Лобачев
посчитай сколько бюджетных денег слил на все ЦСКА,и сколько Локо для меня лучше бы не было никаких титулов и деньги тратились на действительно важные вещи,только у нас чемпионаты высасывают гос деньги,и не функционируют как бизнес проект радоваться победам из гос кормушки как-то не прикольно
Ну так и не радуйся! Твои проблемы! Прямо они бедные несчастные! И деньги у них не из бюджетной РЖД да? Все гуляй надоел плакать!
+1
0
+1
Ответ Вячеслав Лобачев
Очень пренебрежительно звучит ,учитывая что Руна играет здорово,Эрдоган построил хорошую команду ,крепкую Такие команды типа Руны как бы Локомотив Кубань обыграли,а у армейцев уже комплекс от железнодорожников)
Никаких комплексов у ЦСКА нет и быть не может! Пускай сначала столько же раз станут чемпионами и возьмут хотя бы одну ЕЛ тогда и будем разговаривать!
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий