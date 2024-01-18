Лу Уильямс об обмене Сиакама: «Это отличный вариант. Паскаль умеет играть быстро, в темпе, как и любит «Индиана»

Лу Уильямс положительно отнесся к обмену Паскаля Сиакама в «Индиану».

« » вскрывает карты. «Пэйсерс» всем видом показывают, что готовы играть, готовы бороться прямо сейчас: «Чувствуем, что это тот парень, который поможет нам преодолеть новый рубеж. И поэтому нас не волнует, что будет в будущем».

Они пытаются зарядить команду на успешное выступление в плей-офф, и – один из тех игроков, которые могут вписаться в самые разные системы. Он гибрид, его можно применить в любой команде лиги. Сиакам окажет положительное влияние.

Это отличный вариант для «Пэйсерс». Паскаль умеет играть быстро, в темпе, как и любит «Индиана». И, кроме того, он умеет защищаться», – заявил бывший игрок .