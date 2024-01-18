Лу Уильямс об обмене Сиакама: «Это отличный вариант. Паскаль умеет играть быстро, в темпе, как и любит «Индиана»

Теги Индиана Лу Уильямс НБА Паскаль Сиакам Баскетбол

Лу Уильямс положительно отнесся к обмену Паскаля Сиакама в «Индиану».

«Индиана» вскрывает карты. «Пэйсерс» всем видом показывают, что готовы играть, готовы бороться прямо сейчас: «Чувствуем, что это тот парень, который поможет нам преодолеть новый рубеж. И поэтому нас не волнует, что будет в будущем».

Они пытаются зарядить команду на успешное выступление в плей-офф, и Паскаль Сиакам – один из тех игроков, которые могут вписаться в самые разные системы. Он гибрид, его можно применить в любой команде лиги. Сиакам окажет положительное влияние.

Это отличный вариант для «Пэйсерс». Паскаль умеет играть быстро, в темпе, как и любит «Индиана». И, кроме того, он умеет защищаться», – заявил бывший игрок НБА.

5 комментариев
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Если Паскаль действительно согласился подписать продление летом, то Индиана провернула отличный трейд. С одной стороны 3 пика первого раунда, с другой - драфт по всем прогнозам будет слабый, пики у Пэйсерс, которые они отдают - невысокие, так что, в целом команда ничем не рискует. Но с защитой надо что-то делать, думаю, что в дедлайн будут менять Хилда на хорошего защищающегося игрока (например Цайбула из Портленда можно выменять)
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в плей-офф беги-бросай не работает
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Ответ Mikael Rikhard
в плей-офф беги-бросай не работает
Да вы что)))А ГСВ времён Дона Нельсона????
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Ответ phivas
Если Паскаль действительно согласился подписать продление летом, то Индиана провернула отличный трейд. С одной стороны 3 пика первого раунда, с другой - драфт по всем прогнозам будет слабый, пики у Пэйсерс, которые они отдают - невысокие, так что, в целом команда ничем не рискует. Но с защитой надо что-то делать, думаю, что в дедлайн будут менять Хилда на хорошего защищающегося игрока (например Цайбула из Портленда можно выменять)
Вот чудак человек))) Хорошо,Брауна выменяли на Сиакама.А Тернер и Нембард разве ушли?Или Терер-хреновый защитник?
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Ответ phivas
Если Паскаль действительно согласился подписать продление летом, то Индиана провернула отличный трейд. С одной стороны 3 пика первого раунда, с другой - драфт по всем прогнозам будет слабый, пики у Пэйсерс, которые они отдают - невысокие, так что, в целом команда ничем не рискует. Но с защитой надо что-то делать, думаю, что в дедлайн будут менять Хилда на хорошего защищающегося игрока (например Цайбула из Портленда можно выменять)
и Тайбулл,а не Цайбул) Он не ангоосакс.Скорее корни галльские
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