Майлз Тернер был вторым в списке игроков, с которыми Паскаль Сиакам хотел играть

«Торонто» обменял форварда Паскаля Сиакама в «Индиану».

По словам инсайдера The Athletic Сэма Эмика, центровой «Индианы» занимал второе место в списке игроков, с которыми Сиакам хотел играть в одной команде.

«На протяжении всех этих лет в « » рассказывал близким ему людям, что Тернер – один из центровых, кто творит чудеса. По словам источников в лиге, если не считать мечту о том, что «Рэпторс» каким-то образом заполучат Кевина Дюрэнта, Тернер был следующим в его личном списке игроков, с которыми он хотел бы сыграть», – пишет Эмик.