Майлз Тернер был вторым в списке игроков, с которыми Паскаль Сиакам хотел играть

Теги Индиана Торонто НБА Майлз Тернер Паскаль Сиакам Баскетбол

«Торонто» обменял форварда Паскаля Сиакама в «Индиану».

По словам инсайдера The Athletic Сэма Эмика, центровой «Индианы» Майлз Тернер занимал второе место в списке игроков, с которыми Сиакам хотел играть в одной команде.

«На протяжении всех этих лет в «Торонто» Сиакам рассказывал близким ему людям, что Тернер – один из центровых, кто творит чудеса. По словам источников в лиге, если не считать мечту о том, что «Рэпторс» каким-то образом заполучат Кевина Дюрэнта, Тернер был следующим в его личном списке игроков, с которыми он хотел бы сыграть», – пишет Эмик.

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6 комментариев
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Я думал первый Симмонс
+14
0
+14
Ответ j-rich
Я думал первый Симмонс
Все хотят играть с Бенькой, но не все достойны!
+2
0
+2
Майлз всегда мне казался очень классным парнем и приятным человеком - здоровно, что к нему тянутся
+1
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