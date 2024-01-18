Джей Джей Редик о переходе Сиакама в «Индиану»: «Это идеальный вариант с точки зрения игры в нападении»

Джей Джей Редик высоко оценил переход Паскаля Сиакама в «Индиану».

«Сиакам лидирует в по проценту попадания с игры в контратаках. лидирует в НБА по результативным передачам в контратаках. Про «Пэйсерс» все думают: «О, они будут играть в быстром темпе и бросать трехочковые». Они лидируют в НБА по количеству очков в краске. Они лидируют в НБА по количеству лэй-апов и данков, а в этом сезоне идет на лучший результат в карьере по количеству лэй-апов и данков в среднем за матч.

На мой взгляд, это идеальный вариант с точки зрения игры в нападении», – считает .