Джей Джей Редик о переходе Сиакама в «Индиану»: «Это идеальный вариант с точки зрения игры в нападении»

Теги Индиана Джей Джей Редик НБА Паскаль Сиакам Тайриз Халибертон Баскетбол

Джей Джей Редик высоко оценил переход Паскаля Сиакама в «Индиану».

«Сиакам лидирует в НБА по проценту попадания с игры в контратаках. Тайриз Халибертон лидирует в НБА по результативным передачам в контратаках. Про «Пэйсерс» все думают: «О, они будут играть в быстром темпе и бросать трехочковые». Они лидируют в НБА по количеству очков в краске. Они лидируют в НБА по количеству лэй-апов и данков, а Паскаль Сиакам в этом сезоне идет на лучший результат в карьере по количеству лэй-апов и данков в среднем за матч.

На мой взгляд, это идеальный вариант с точки зрения игры в нападении», – считает Редик.

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5 комментариев
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Индиана скрестила двух сильных шутеров с самыми дикими техниками броска
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Сиакам и защите буст даст. Хороший обмен, кто бы что ни говорил
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Бедного Обика обратно на скамью. А так переживал из-за отсутствия перспектив на стартовую позицию в Нюёрке, так рвался на волю в пампасы.
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Ответ Донован хозяин НБА
Джей Джей смотрит статистику, пытается анализировать игру, в общем странный какой-то эксперт. Перкинс на таких как на лохов смотрит
БАТЯ на всех без исключения как на лохов и сопляков смотрит)))
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