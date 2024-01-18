«Самое важное для меня сейчас – это вернуться к игре и любимой профессии». Никита Курбанов извинился перед болельщиками и ЦСКА

Никита Курбанов сделал заявление по поводу своей дисквалификации за наркотики.

«Уважаемые болельщики , партнеры по команде, администрация, сотрудники клуба и все поклонники лучшей игры с мячом!

Приношу свои извинения за сложившуюся ситуацию. Безусловно, случившееся не является достойным поведением, а последствия уже послужили мне уроком. С полным осознанием принимаю ответственность за свои действия.

Очень ценю доверие, которое многие годы оказывалось мне со стороны клуба и болельщиков. Всегда считал огромной честью выступать за ЦСКА и особенно быть капитаном команды. В любой ситуации выкладывался на 100% ради командного результата и на радость всей армии поклонников клуба.

Самое важное для меня сейчас – это вернуться к игре и любимой профессии. Приложу все усилия, чтобы как можно скорее снова оказаться на паркете.

Благодарю своих близких, друзей, коллег и болельщиков за поддержку в трудную минуту», – говорится в заявлении.

27 октября 2023 года капитан ЦСКА принял решение приостановить карьеру «по личным причинам». Сегодня РУСАДА сообщило, что дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых правил. Сообщается, что в допинг-пробе 37-летнего игрока были найдены следы кокаина.