«Самое важное для меня сейчас – это вернуться к игре и любимой профессии». Никита Курбанов извинился перед болельщиками и ЦСКА

Теги ЦСКА Никита Курбанов Единая лига ВТБ Баскетбол

Никита Курбанов сделал заявление по поводу своей дисквалификации за наркотики.

«Уважаемые болельщики ЦСКА, партнеры по команде, администрация, сотрудники клуба и все поклонники лучшей игры с мячом!

Приношу свои извинения за сложившуюся ситуацию. Безусловно, случившееся не является достойным поведением, а последствия уже послужили мне уроком. С полным осознанием принимаю ответственность за свои действия.

Очень ценю доверие, которое многие годы оказывалось мне со стороны клуба и болельщиков. Всегда считал огромной честью выступать за ЦСКА и особенно быть капитаном команды. В любой ситуации выкладывался на 100% ради командного результата и на радость всей армии поклонников клуба.

Самое важное для меня сейчас – это вернуться к игре и любимой профессии. Приложу все усилия, чтобы как можно скорее снова оказаться на паркете.

Благодарю своих близких, друзей, коллег и болельщиков за поддержку в трудную минуту», – говорится в заявлении.

27 октября 2023 года капитан ЦСКА принял решение приостановить карьеру «по личным причинам». Сегодня РУСАДА сообщило, что Курбанов дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых правил. Сообщается, что в допинг-пробе 37-летнего игрока были найдены следы кокаина.

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5 комментариев
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Хотя, все думали что в семье какое-то горе случилось. Так что все живы, здоровы и слава богу. Пусть лучше так.
+12
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+12
Ответ Basket_life
Потом еще сыну надо будет обьяснить. В одночасье слить свою репутацию в унитаз. Чем ты думал?
Господи, да что там объяснять. Как будто он изнасиловал кого
+11
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+9
Не в ту дверь зашел. Бывает
+1
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