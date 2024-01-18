РУСАДА о дисквалификации Курбанова на 3 месяца: «Спортсмен доказал, что прием запрещенной субстанции не был связан со спортивной деятельностью и имел место во внесоревновательный период»

В РУСАДА объяснили, почему Никиту Курбанова отстранили только на 3 месяца.

Дисквалификация капитана ЦСКА Никиты Курбанова за употребление кокаина составила только три месяца, поскольку игрок смог доказать, что прием запрещенной субстанции не был связан со спортивной деятельностью и имел место во внесоревновательный период.

«Согласно положениям Всемирного антидопингового кодекса срок дисквалификации в подобных делах составляет три месяца, если спортсмен может доказать, что прием запрещенной субстанции не был связан со спортивной деятельностью и имел место во внесоревновательный период.

В связи с тем, что спортсмен представил подробные объяснения и доказательства, был полностью открыт к сотрудничеству с РУСАДА, было принято решение о его дисквалификации на 3 месяца с зачетом отбытого срока временного отстранения. Решение было принято 10 января 2024 года. В связи с тем, что спортсмен не нарушал условий временного отстранения, вернуться к спортивной деятельности он может 20 января 2024 года», – сказали в пресс-службе организации.

27 октября 2023 года капитан ЦСКА принял решение приостановить карьеру «по личным причинам». Сегодня РУСАДА сообщило, что Курбанов дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых правил. Сообщается, что в допинг-пробе 37-летнего игрока были найдены следы кокаина.

Стандартный срок дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, совершенное впервые, составляет 4 года.