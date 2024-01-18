Остин Риверс: «Мы слишком эмоционально реагируем на «Лейкерс». Выиграют парочку матчей: «Идем за чемпионством!» Проиграют: «Опять Дарвин Хэм? Пелинка, надо что-нибудь делать»

Теги Лейкерс НБА Остин Риверс Баскетбол

Остин Риверс спокойно относится к выступлению «Лейкерс» в первой половине сезона.

«Есть такая штука, что мы слишком эмоционально реагируем на «Лейкерс». Выиграют парочку матчей, начинается: «Мы тащим! Идем за чемпионством!» Проиграют парочку: «Что происходит? Опять Дарвин Хэм? Пелинка, дружище, надо бы начать хоть что-нибудь делать».

Шесть месяцев назад: «Крутой сезон для Дарвина Хэма! Финал конференции в свой первый год в качестве тренера! Пелинка отлично отработал в межсезонье: сохранил всех своих и еще и усилил состав свободными агентами! Они во всеоружии!». Бла-бла-бла. Так и живем: вверх, вниз, вверх, вниз.

Они не играют на уровне, на который все надеялись. Я вижу, что их баланс побед и поражений должен быть лучше. Но вообще-то вся НБА находится в таком же положении. Может, за исключением четырех команд. «Клипперс» только сейчас в себя пришли, «Уорриорз» штормит, «Мемфис» разваливается, «Кингз», наверное, имели другие ожидания от старта сезона.

Можете что угодно говорить про «Лейкерс». Никто не хочет встречаться с ними в семиматчевой серии. Выиграть Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса четыре раза из семи? Это настоящая задача. Сейчас все кричат, что надо быстрее проводить обмены, а месяц назад, когда «Лейкерс» выиграли внутрисезонный турнир, настроение почему-то другое было. Успокойтесь, расслабьтесь. «Лейкерс» в порядке», – заявил Риверс в своем подкасте.

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6 комментариев
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это лучший разбор вайба вокруг Лейкерс, что я видел
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Никак не могу привыкнуть, что Остины Риверс и Ривз - разные люди. Прикольно было бы, если б Ривз так Пелинку тыкал)
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Все-таки спортс.ру они читают, пусть через гугл-переводчик, но читают)
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Спартак - Ман Юнайтед - Лейкерс??
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Удивительно, но JJ сегодня лишь топ-2 по аналитике.

P.S. Перейдите на оригинал видео по ссылке, там ведущий и Остин как два брата-близнеца ;)
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