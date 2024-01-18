«Лейкерс» проявляют интерес к Тайусу Джонсу и Коллину Секстону

«Лейкерс» могут выменять Тайуса Джонса или Коллина Секстона.

Как сообщает инсайдер ESPN Дэйв Макменамин, лос-анджелесский клуб рассматривает возможность приобретения разыгрывающих (« ») и («Юта»).

Главной целью « » перед дедлайном обменов будет , однако цена за защитника «Атланты» может оказаться слишком высокой.