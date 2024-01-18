«Лейкерс» проявляют интерес к Тайусу Джонсу и Коллину Секстону

Теги возможные переходы Лейкерс НБА Вашингтон Юта Тайус Джонс Деджонте Мюррэй Коллин Секстон Баскетбол

«Лейкерс» могут выменять Тайуса Джонса или Коллина Секстона.

Как сообщает инсайдер ESPN Дэйв Макменамин, лос-анджелесский клуб рассматривает возможность приобретения разыгрывающих Тайуса ДжонсаВашингтон») и Коллина Секстона («Юта»).

Главной целью «Лейкерс» перед дедлайном обменов будет Деджонте Мюррэй, однако цена за защитника «Атланты» может оказаться слишком высокой.

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13 комментариев
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Вспомнилось, как в интервью сразу после драфта Коллин сказал, что единственное, чего ЛеБрону не хватает для очередного успешного забега за титулом - это самого Секстона.

Коллин прекрасный баскетболист, но есть ощущение, что Лейкерс он совсем не поможет.
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Для ЛАЛ, лучше конечно Джонс подойдет, по геймплею.
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Ответ raam
Видимо вопрос трехочковых решать никто не будет...
Джонс их может в принципе решить, если забыть про тот момент, что все, приходя в ЛАЛ, как то разучиваются их бросать
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Джонс бы неплохо так смотрелся в ЛАЛ конечно.
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Ответ armageddon123456
Джонс их может в принципе решить, если забыть про тот момент, что все, приходя в ЛАЛ, как то разучиваются их бросать
дело в давлении. шмалять трехи в майке ЛАЛ, где тебя после каждого плохого матча уничтожают болельщики и пресса, и в майке той же полудеревенской Оклахомы - совсем не одно и то же
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ребят. забирайте назад Шредера. ток хз чё Лейкерс предложить могут.
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Ответ kc6nxy8whs
Хорошо бы
Хуже не придумаешь
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Ответ armageddon123456
Джонс их может в принципе решить, если забыть про тот момент, что все, приходя в ЛАЛ, как то разучиваются их бросать
Да не особо и разучиваются, Джонс 3,8 трехи бросает за игру, Лал по этому показателю последние в лиге.
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