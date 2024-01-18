«Лейкерс» проявляют интерес к Тайусу Джонсу и Коллину Секстону
«Лейкерс» могут выменять Тайуса Джонса или Коллина Секстона.
Как сообщает инсайдер ESPN Дэйв Макменамин, лос-анджелесский клуб рассматривает возможность приобретения разыгрывающих Тайуса Джонса («Вашингтон») и Коллина Секстона («Юта»).
Главной целью «Лейкерс» перед дедлайном обменов будет Деджонте Мюррэй, однако цена за защитника «Атланты» может оказаться слишком высокой.
Коллин прекрасный баскетболист, но есть ощущение, что Лейкерс он совсем не поможет.